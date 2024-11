Reuters Teleurstelling bij Belg Arne Engels

gisteren, 23:28 België degradeert (nog) niet ondanks blamage tegen Israël, Frankrijk klopt Italië

België is tegen Israël aan rechtstreekse degradatie ontsnapt in de Nations League. De Rode Duivels stelden zwaar teleur in een mistige Bozsik Arena in Boedapest en verloren met 1-0. Twee tegendoelpunten meer en België was z'n plek in de hoogste divisie kwijt.

Voor de dolende ploeg van bondscoach Domenico Tedesco, die in België zwaar onder vuur ligt wegens tegenvallende prestaties, was het de vierde nederlaag in zes wedstrijden. In maart wachten play-offs waarin België verder strijdt tegen degradatie.

Gehavende ploeg

Tedesco moest het op de laatste speeldag van de groepsfase doen zonder liefst twintig spelers uit zijn voorselectie.

Onder meer Kevin De Bruyne, Jeremy Doku en Charles De Ketelaere ontbraken al. Na de nederlaag van donderdag tegen Italië (0-1) verlieten Romelu Lukaku, Amadou Onana, Maxim De Cuyper, Roméo Lavia en Arthur Theate het Belgische kamp.

Reuters België verliest in de mist van Israël

Met een geïmproviseerd basiselftal lieten de Belgen weinig zien tegen Israël, dat de beste kansen kreeg en kort voor tijd profiteerde van geklungel in de Belgische defensie. Yarden Shua pakte het cadeautje uit na knullig balverlies van debutant Matte Smets en schreef de enige treffer op zijn naam.

Ondanks de overwinning degradeert Israël naar de B-divisie van de Nations League.

Groepswinnaar Frankrijk mogelijk tegen Oranje

Frankrijk veroverde met een overwinning in Milaan de groepswinst ten koste van Italië. De sterk gewijzigde ploeg van bondscoach Didier Deschamps won in San Siro met 3-1 van de Italianen.

Frankrijk wint de groep op doelsaldo en is nu een van de mogelijke opponenten van het Nederlands elftal in de kwartfinales, die in maart worden gespeeld. De andere mogelijke opponenten van Oranje zijn Portugal en Spanje.

Reuters Adrien Rabiot (14) en Lucas Digne (3) waren belangrijk voor Frankrijk

Deschamps, die voor deze interlandperiode Kylian Mbappé opnieuw buiten zijn selectie liet, wijzigde zijn basiselftal op liefst acht plaatsen ten opzichte van het teleurstellende gelijkspel tegen Israël (0-0) afgelopen donderdag.

Alleen doelman Mike Maignan en verdedigers Jules Koundé en Ibrahima Konaté startten in beide duels.

Adrien Rabiot kopte tweemaal (0-1 en 1-3) raak op aangeven van Lucas Digne, van wiens voet de mooiste treffer van de avond kwam. Hij kreeg de 0-2 echter niet op zijn naam. Zijn vrije trap zeilde richting de kruising en ketste via de onderkant van de lat en de rug van keeper Guglielmo Vicario in het doel.

Andrea Combiaso deed tussendoor iets terug na een goede combinatie over de Italiaanse linkerflank tussen Federico Dimarco en Sandro Tonali.