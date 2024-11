ANP Eelco Heinen, minister van Financiën

NOS Nieuws • vandaag, 15:52 • Aangepast vandaag, 17:12 Heinen 'pisnijdig' over aan hem toegeschreven uitspraken in ministerraad

Minister Heinen van Financiën is "verdrietig" en "pisnijdig" over woorden die in de media zijn verschenen die door hem zouden zijn gebruikt in de ministerraad over het geweld in Amsterdam.

Heinen zegt die woorden niet te herkennen, maar wil ook niet ingaan op wat hij nu wel of niet precies zou hebben gezegd. "Ik heb heel veel woorden in de media gezien, die ik echt afgrijselijk vind, maar waar ik me niet in herken", zei Heinen vanmiddag in het gebouw van de Tweede Kamer. "Het raakt mij persoonlijk als mij dingen worden aangesmeerd die niet waar zijn."

Vorige week verschenen berichten over uitspraken die vorige week maandag in die ministerraad zouden zijn gedaan. De discussie zou hoog opgelopen zijn en er zouden naar de mening van staatssecretaris Achahbar racistische uitspraken zijn gedaan. Achahbar maakte afgelopen vrijdag bekend dat zij uit onvrede over de integratiediscussie niet langer door wilde en kon als staatssecretaris.

VVD-minister Heinen zou in de discussie over het bestrijden van antisemitisme een vergelijking hebben gemaakt met een puist die uitgeknepen moest worden, al zijn er verschillende lezingen van wat hij precies heeft gezegd. Premier Schoof deed er vrijdagavond het zwijgen toe. "Ik doe geen uitspraken over wat er is gezegd in de ministerraad. Dat moet geheim blijven."

Leugens

Volgens Heinen helpt het niet "als bronnen leugens gaan verspreiden" rond de ministerraad. "Het zijn echt walgelijke termen, ik neem er afstand van." Hij ontkent ook dat het er "hard aan toe ging" in de bewuste ministerraad.

Heinen zei verder het "heel erg te vinden" dat staatssecretaris Achahbar vertrokken is. In haar brief schreef Achabahr over de "toon en inhoud" van het debat na de gebeurtenissen in Amsterdam die "in strijd was" met "wie ik ben".

Kijk hier hoe Heinen zijn boosheid toelichtte:

1:50 Heinen is pisnijdig en spreekt van leugens over uitspraken

Verschillende bewindslieden weten de gebeurtenissen in Amsterdam aan een gebrekkige integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond. Staatssecretaris Nobel (VVD) sprak van een "groot integratieprobleem" omdat volgens hem "een groot deel van de islamitische jongeren" de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft. Moskeeverbond K7 deed later aangifte tegen hem.

Heinen zei dat dit kabinet een liberaal kabinet is. Hij zei er persoonlijk voor te blijven strijden om problemen te benoemen en te bespreken. "Als er zo'n discussie ontstaat, moet je elkaar altijd aanspreken en bespreken wat er is gebeurd. Wat het nu met mij als persoon doet, ga ik verder thuis bespreken, maar we moeten vooral kijken wat dit met mensen in het land doet. We hebben belangrijke zaken met elkaar op te lossen, ik ga door met mijn werk. Ik zal er op in de discussie over antisemitisme op blijven wijzen dat het iets is dat breder speelt. Tegelijk moeten we geen bevolkingsgroepen aanspreken en in het algemeen geen groepen tegen elkaar opzetten."

De kans dat de woorden die in de ministerraad gebruikt zijn ooit openbaar worden, is klein. Van de ministerraad worden notulen gemaakt, maar dat is geen letterlijk verslag. De notulen zijn bovendien geheim en blijven voor 20 jaar in een kluis.