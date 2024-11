NOS Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh

NOS Nieuws • vandaag, 20:10 Racismecoördinator: 'Premier moet opheldering geven over ministerraad'

Er hangt een "zweem van racisme" rondom de ministerraad van afgelopen maandag, vindt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh. Hij reageerde vandaag op het vertrek van NSC-staatssecretaris Achahbar (Douane en Toeslagen).

Tijdens de ministerraad werd er gesproken over het geweld rond de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in Amsterdam. Daarbij zouden naar de mening van Achahbar racistische uitspraken zijn gedaan. Zij diende daarom vrijdag haar ontslag in. In een verklaring zei ze dat "de polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken" haar werk als staatssecretaris onmogelijk hebben gemaakt.

'Goed uitleggen wat er is gebeurd'

Wat er precies is gezegd en door wie is onduidelijk. Premier Schoof zei na het crisisberaad in een persconferentie dat er geen sprake was van racisme "in de ministerraad en de coalitiefracties". Hij wil de notulen van de ministerraad dan ook niet openbaar maken. Baldewsingh pleit juist voor opheldering.

"Ik geloof nog altijd dat er iets is gebeurd in de ministerraad", zegt hij. "De minister-president moet goed uitleggen wat er precies is gebeurd. Legt hij niet uit, dan is hij de personificatie van de chaos en angst die er op dit moment in de samenleving is."

In een persconferentie lichtte Achahbar toe waarom ze vertrekt als staatssecretaris:

1:21 Achahbar (NSC) vertrekt door 'polariserende omgangsvormen binnen kabinet'

Baldewsingh vindt het "erg moedig" van de staatssecretaris dat ze is opgestapt. "Eindelijk iemand in het kabinet die durft gewoon te zeggen: dit is de norm gebaseerd op artikel 1 van de grondwet en genoeg is genoeg."

De coördinator gelooft niet dat Achahbar een eigen interpretatie heeft gegeven aan de uitspraken van andere bewindslieden in de ministerraad. Hij zegt die argumentatie "erg vaak" tegen te komen in Nederland.

"Je voelt je gediscrimineerd dus het ligt aan jou, jij hebt het verkeerd begrepen." Hij vind dat die argumentatie niet door de beugel kan, "want je legt de schuld heel nadrukkelijk bij iemand neer door te zeggen: 'het is een persoonlijke afweging'."

'Excuses op zijn plaats'

Na het geweld in Amsterdam zeiden premier Schoof en staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) dat Nederland een "integratieprobleem" heeft. Nobel zei daarnaast ook dat "islamitische jongeren voor een heel groot deel onze normen en waarden niet onderschrijven".

Over de discussie rondom dat "integratieprobleem" is Baldewsingh heel stellig: "Die woorden hebben enorm verdeeldheid gezaaid in de samenleving, die moeten teruggenomen worden. En ik vind gewoon dat excuses, zowel van de staatssecretaris als van de minister-president, op zijn plaats zijn."

Dat er verdeeldheid is gezaaid na de rellen, vinden ook religieuze organisaties in Amsterdam. In een verklaring zeggen dertien islamitische, joodse en christelijke vertegenwoordigers dat "het dominante polariserende discours" niet bijdraagt aan onder meer de tolerantie en veiligheid in Amsterdam en de samenleving.

"Het geweld van 7 november jongstleden heeft veel teweeggebracht aan angst, verdriet en onveiligheid. De daders van geweld moeten vervolgd en gestraft worden door de autoriteiten, maar wij voelen als Amsterdammers ook een verantwoordelijkheid voor elkaar." De ondertekenaars van de verklaring roepen daarom iedereen op "om elkaars recht op leven, vrijheid, vrede en veiligheid te verzekeren" en om elkaar te beschermen.