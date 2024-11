Inbraak op landgoed Windsor: pick-uptruck en quad gestolen

Koning Charles en koningin Camilla waren tijdens de inbraak niet in het kasteel aanwezig. Prins William, prinses Catherine en hun kinderen zouden wel in hun woning op het landgoed zijn geweest, Adelaide Cottage.

Kruisboog

Het is niet de eerste keer dat iemand het landgoed van de koninklijke familie binnendringt. Drie jaar geleden, op eerste kerstdag 2021, wist een man met een kruisboog over het hek van Windsor Castle te klimmen. Hij was van plan om koningin Elizabeth te doden. De 21-jarige Brit kreeg daar vorig jaar negen jaar cel voor.

Koningin Elisabeth overleed in september 2022. Ze werd begraven in de koninklijke crypte in St George's Chapel in Windsor Castle.