Politie onderzoekt mogelijke video van binnendringer Windsor Castle

De Britse politie doet onderzoek naar een video die in verband wordt gebracht met de man die op Eerste Kerstdag het grondgebied van Windsor Castle binnendrong met een kruisboog. In dat paleis hield koningin Elizabeth later op de dag haar kersttoespraak.

Het dagblad The Sun wist de hand te leggen op de video. Daarop is een gemaskerde man met een kruisboog te zien die zegt dat hij de koningin wil vermoorden uit wraak.

Met een vervormde stem zegt de man in de video diegenen te willen wreken "die zijn omgekomen bij het bloedbad in Jallianwala Bagh in 1919". Het Britse leger opende toen het vuur op ongewapende mannen, vrouwen en kinderen in een park in de Indiase stad Amritsar.

Dat gebeurde na oplopende spanningen tussen het Britse koloniale regime en de inwoners van India die onafhankelijkheid nastreefden. Bij het bloedbad kwamen 379 mensen om, ongeveer 1200 mensen raakten gewond.

Verward persoon

De man zegt verder wraak te willen nemen "voor iedereen die is vermoord, vernederd en gediscrimineerd vanwege zijn ras". Hij zegt een sikh te zijn. Amritsar is het spirituele centrum voor de Sikhs. Hij verwijst ook naar de Star Wars-films; hij noemt zich in de video Darth Jones, een verwijzing naar Star Wars-slechterik Darth Vader.

Scotland Yard bevestigt aan Britse media dat de video wordt onderzocht na de arrestatie van een 19-jarige man uit Southampton. Of deze man dezelfde is als de persoon die in de video voorkomt is niet duidelijk.

De politie wil daar niets over zeggen en ook Buckingham Palace gaat niet in op de zaak. Eerder was al duidelijk dat een verwarde man op het terrein van Windsor Castle was opgepakt. Toen was nog niet duidelijk wat voor wapen hij bij zich droeg.