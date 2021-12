Queen openhartig over gemis Philip in kersttoespraak

De Britse koningin Elizabeth was in haar kersttoespraak dit jaar opvallend open over het gemis van haar overleden echtgenoot Philip. "Kerst kan moeilijk zijn voor iedereen die iemand verloren heeft. Dit jaar begrijp ik dat in het bijzonder."

De koningin dacht terug aan de eigenaardigheden van Philip: "zijn dienstbaarheid, zijn intellectuele nieuwsgierigheid en zijn vermogen om plezier te halen uit elke situatie". "Die ondeugende, onderzoekende fonkeling in zijn ogen was op het eind nog even helder als toen ik hem voor het eerst ontmoette."