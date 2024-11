AFP Charles Dumont in 2007, met een schilderij van Piaf

NOS Nieuws • vandaag, 10:55 Componist Charles Dumont (Non, je ne regrette rien) overleden

De Franse componist Charles Dumont is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van zijn bijdrages aan successen van zangeres Édith Piaf, waarvan de klassieker Non, je ne regrette rien de bekendste is.

Dumont, geboren in 1929, werd opgeleid als trompettist en was een bewonderaar van Louis Armstrong. Een operatie aan zijn amandelen maakte in 1949 noodgedwongen een einde aan zijn trompetspel, waarop hij zich toelegde op het componeren.

Hij werkte voor een reeks bekende Franse artiesten, maar bij Piaf wilde dat maar niet lukken. Zij wees hem tot driemaal toe af. Uiteindelijk slaagde de componist er in oktober 1960 in om haar te overtuigen van de potentie van Non, je ne regrette rien.

Het chanson, waarvan de tekst het werk was van Michel Vaucaire, was het begin van een samenwerking die ruim dertig liederen opleverde. Daaraan kwam in 1963 een eind toen Piaf op 47-jarige leeftijd overleed.

Volgens Dumont had hij alles aan zijn beroemde landgenoot te danken. "Mijn moeder heeft mij gebaard, maar Édith Piaf heeft mij op de wereld gezet", verklaarde hij later.

In de decennia na Piafs dood componeerde hij muziek voor series en films en boekte hij ook succes als zanger. Daarvoor kreeg hij meerdere gouden platen.

De componist was ook verantwoordelijk voor een hit van Barbra Streisand, I've been here, en werkte samen met de Franse artiesten Dalida en Tino Rossi. Dumont stierf afgelopen nacht thuis in Parijs. Hij was al geruime tijd ziek.