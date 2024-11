AP Mike Shinoda en Emily Armstrong

NOS Nieuws • vandaag, 19:28 Rumoer rond nieuwe zangeres overschaduwt eerste Linkin Park-album in 7 jaar

Een nieuwe, omstreden zangeres. De zoon van de overleden oud-leadzanger die de bandleden verwijt de nalatenschap van zijn vader uit te wissen. Tegelijk krijgt het eerste nieuwe album in ruim zeven jaar, dat morgen verschijnt, prima recensies. De comeback van de Amerikaanse rockband Linkin Park verloopt op zijn zachtst gezegd rumoerig.

Linkin Park scoorde begin deze eeuw grote hits met nummers als In The End (2001), Numb/Encore (2004) en What I've Done (2007). De band sprak een breed publiek aan door de bijzondere combinatie van metal en hiphop, en het kenmerkende stemgeluid van leadzanger Chester Bennington, die in 2017 een eind aan zijn leven maakte.

Na de zelfdoding van Bennington bleef het lang stil rond Linkin Park. Maar begin september kondigde de band plots een comeback aan: er kwam een nieuw album en een wereldtournee, waarbij vandaag bekend werd dat de band volgend jaar in het Gelredome staat. Verder werd Emily Armstrong aangekondigd als nieuwe leadzangeres.

De 38-jarige Armstrong was op dat moment relatief onbekend bij het grote publiek, als zangeres van een hardrockband uit Los Angeles die nooit echt wist door te breken. De eerste reacties op haar na de nieuwe single The Emptiness Machine, die tegelijk met het comebacknieuws werd gedeeld, waren positief.

Niet lang daarna begonnen fans zich te verdiepen in Armstrongs verleden en toen veranderde de teneur. Zo bleek ze haar steun te hebben uitgesproken voor de inmiddels veroordeelde acteur Danny Masterson, bekend van onder meer That '70s Show: hij zit op dit moment een celstraf van dertig jaar uit voor het verkrachten van twee vrouwen.

De link tussen Armstrong en Masterson ligt extra gevoelig, omdat Chester Bennington in zijn jeugd jarenlang seksueel is misbruikt, wat uiteindelijk een grote invloed heeft gehad op zijn latere leven.

Verder hangt er rond Armstrong een zweem van Scientology, de omstreden en geheimzinnige organisatie die wel wordt omschreven als een sekte: haar ouders waren prominente Scientology-leden en ze werd eens gezien op een Scientology-gala.

'Nalatenschap gewist'

Armstrong zelf heeft publiekelijk nooit iets gezegd over haar band met Scientology. Verder plaatste ze kort na de ophef over haar vriendschap met Masterson een bericht op Instagram. Ze zei dat ze een aantal jaren geleden "iemand die ik zag als vriend" had bijgestaan bij een rechtbankzitting.

"Maar kort daarna realiseerde ik me dat ik dat niet had moeten doen. Ik probeer altijd het goede te zien in mensen, maar ik heb me verkeken op hem. Ik heb hem daarna ook nooit meer gesproken."

Op dat moment had onder anderen de zoon van Chester Bennington, Jaime, al hard uitgehaald naar de band van zijn vader, en in het bijzonder naar co-frontman Mike Shinoda. Hij schreef in een reeks Instagram-berichten dat met de keuze voor Armstrong het vertrouwen van de fans was geschonden en dat "in alle stilte het leven en de nalatenschap van mijn vader is gewist".

Het neemt niet weg dat het nieuwe album van Linkin Park, From Zero, overwegend goede recensies krijgt. Zo gaf de Britse krant The Guardian het album vier van de vijf sterren. Armstrongs stem geeft de groep volgens de krant een nieuwe dynamiek: "Dat het de band lukt om fris en actueel te klinken, zonder het verleden te ontkennen, is indrukwekkend".

The Emptiness Machine, een van de nummers van het nieuwe album met Armstrong als zangeres:

Muziekjournalist Atze de Vrieze legt uit dat een wissel van leadzanger lang niet altijd rimpelloos verloopt bij bands. Zeker als die zanger ook nog eens charismatisch was en een flink stempel drukte op de muziek, zoals Chester Bennington. "Bij bands als AC/DC, Van Halen, Pink Floyd en Genesis is het wel gelukt. Maar neem bijvoorbeeld Queen: uiteindelijk is er nooit meer echt iets ontstaan dat net zo krachtig was als het originele materiaal met Freddy Mercury."

Hij heeft daarom wel begrip voor de sceptische blik van Linkin Park-fans, "zeker als de nieuwe zanger zich ook nog eens blijkt op te houden met allerlei dubieuze figuren".

Nieuwe succesperiode

Telegraaf-muziekjournalist Jean-Paul Heck denkt wel dat Linkin Park een goede beurt heeft gemaakt door niet voor iemand te kiezen die lijkt op Bennington. "Want zoiets unieks kun je toch niet vervangen. Maar ik denk wel dat ze overvallen zijn door het tumult nu rond Armstrong. Die jongens zijn heel integer", zegt Heck, die de band meerdere malen interviewde.

Tegelijk verwacht hij dat de storm rond de zangeres uiteindelijk wel gaat liggen en dan zou de band volgens hem zomaar een nieuwe succesperiode tegemoet kunnen gaan. "Want heel eerlijk: rond 2017 zaten ze een beetje vast als band. Het leek een aflopende zaak." Dat is niet te horen aan het nieuwe album, zegt Heck, dat hij als "fantastisch" omschrijft: "Ze hebben afstand kunnen nemen en dat is goed geweest voor ze."

113 Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.