Jordan Strauss/Invision/AP Linkin Park treedt op met frontvrouw Emily Armstrong

NOS Nieuws • vandaag, 12:00 Zeven jaar na dood frontman keert Linkin Park terug met frontvrouw Jules Jessurun redacteur Online Jules Jessurun redacteur Online

Zeven jaar na de zelfdoding van frontman Chester Bennington is de Amerikaanse rockband Linkin Park terug met nieuwe muziek en met een nieuwe zangeres.

De band heeft voor de 38-jarige Emily Armstrong gekozen. Bij het grote publiek is zij relatief onbekend. Zij was jarenlang leadzangeres van de band Dead Sara, die in de Verenigde Staten één keer in de hitlijsten terechtkwam met het nummer Weatherman in 2012. Daarvoor zong ze mee op het laatste album van rockgroep Hole. Recenter was ze onder meer gastvocalist in een nummer van Awolnation en schreef ze met haar band twee nummers voor Demi Lovato.

Nieuw album

De komst van Armstrong naar Linkin Park werd aangekondigd tijdens een concert in intieme setting in Los Angeles dat werd gelivestreamd. Overgebleven frontman Mike Shinoda zei blij te zijn terug te zijn en zette het nieuwe nummer The Emptiness Machine in waarna Armstrong zich bij hem voegde.

De groep kondigde direct een nieuw album aan. From Zero komt op 15 november uit. Na het nieuwe nummer zong Armstrong ook oude bekende nummers van de groep zoals Somewhere I Belong en Numb uit 2003.

De band zette ook een videoclip van The Emptiness Machine online waarin Armstrong prominent te zien is:

Het optreden van gisteren was het eerste van de band sinds 2017. Toen werd op 27 oktober een concert in Los Angeles gehouden ter ere van Bennington. Die had eerder dat jaar een einde aan zijn leven gemaakt.

Telegraaf-muziekjournalist Jean-Paul Heck sprak meerdere malen met Bennington en Shinoda en keek gisteren ook naar het eerste optreden van de band in nieuwe samenstelling. "Ik had absoluut niet het gevoel dat de zangeres Armstrong Bennington nadeed. Wat ik heb gezien is bemoedigend."

Erfenis

Dat hij het optreden goed vond, kwam voor de muziekjournalist niet als een verrassing. "Reken maar dat er heel veel meetings aan vooraf zijn gegaan bij Warner Music, het label van Linkin Park: je hebt het toch over de erfenis van een grote band. Warner gaat geen nieuw album uitbrengen als ze het niet goed genoeg vinden."

Ook denkt hij dat het de eer van bandlid Shinoda te na is om een kopie van Bennington aan te stellen en dan als een soort tribute band rond te gaan trekken. "Ik weet dat Shinoda heel lang bezig is geweest om dit op te zetten. Dat is echt een heel integere jongen die het niet voor de roem doet."

Hoogtepunten

De band beleefde vooral hoogtepunten in het begin van deze eeuw. Linkin Park bracht zogenoemde nu-metal waarbij rock met hiphopinvloeden werd gecombineerd. De snerpende gitaren, de rauwe stem van Bennington in combinatie met de rap van Shinoda en samples van een dj viel in de smaak.

Debuutalbum Hybrid Theory (2000) werd wereldwijd meer dan 30 miljoen keer verkocht en leverde meerdere hits als In The End en Crawling op. Ook opvolger Meteora (2002) was een enorm commercieel succes.

Daarna volgde Collison Course (2004), een samenwerking met rapper Jay Z die de groep een prestigieuze Grammy Award opleverde. Nooit meer waren andere albums van Linkin Park zo succesvol.

Heck denkt dat ook de nieuwe muziek het succes van de begintijd van de groep niet gaat evenaren. "Er zijn weinig bands die het succes van hun eerste paar albums nog evenaren. Maar ik denk wel dat ze nieuw publiek kunnen bereiken. Die Shinoda is slim en ze hebben kwaliteit genoeg om dat van de grond te krijgen."

De muziek zal wel anders klinken, denkt hij. "Chester Bennington was een aparte, heel serieuze jongen. De donkere kant die hij had, legde hij ook in Linkin Park. Dat ga je wel missen."

Wereldtour

De band kondigde gisteren ook een wereldtour aan. Die doet vooralsnog slechts zes steden aan: Los Angeles, New York, Hamburg, Londen, Seoul en Bogota. Die concertreeks zal veel mensen aantrekken, denkt Heck. "Het is opvallend hoe veel aandacht aan deze comeback wordt besteed, maar er is een hang naar nostalgie. Mensen die in 2000 achttien waren, zijn nu veertigers en willen zo'n comeback toch meemaken."

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.