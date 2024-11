AFP Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr en George Harrison (v.l.n.r.) in 1966

NOS Nieuws • vandaag, 13:18 Voor eerst in 27 jaar kunnen de Beatles weer een Grammy winnen

The Beatles maken voor het eerst sinds 1997 kans op een Grammy Award. Ze zijn al sinds 1970 uit elkaar, maar maken kans op twee Grammy's voor het nummer Now and then.

Het lied is afgemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie en maakt kans op prijzen voor beste nummer en beste rockuitvoering.

The Beatles zijn al 29 keer genomineerd voor een Grammy en wonnen elf keer. De laatste drie Grammy's won de groep in 1997 met het verzamelalbum Anthology en het nummer Free as a bird.

'Een eerbetoon'

Op de single zijn alle vier de bandleden vertegenwoordigd, ook de al overleden John Lennon en George Harrison. Het nummer bevat de originele stem van John Lennon.

Een demo-opname van Lennon uit de jaren 70 vormde de basis, aangevuld met een archiefopname van Harrison en de bas en drums van de twee nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr.

Het nummer kwam een jaar geleden uit:

Veel recensenten zagen het nummer als McCartneys laatste toenadering tot zijn oude schrijfmaatje Lennon. "Het is een eerbetoon aan zijn hardnekkige geloof in zijn oudste vriend", zei Rob Sheffield van Rolling Stone hier vorig jaar over. Veel muziekjournalisten vonden het geen meesterwerk, maar wel een toepasselijk slotakkoord.

Oasis-zanger Liam Gallagher noemde het nummer hemels en hartverscheurend en zegt dat de Beatles wat hem betreft niks fout kunnen doen: "De Beatles kunnen in mijn handtasje schijten en ik zou er nog mijn pepermuntjes opbergen".

Grammy op je 100e

Er is ook nog een heel andere bijzondere kanshebber voor een Grammy Award: oud-president Jimmy Carter. Hij werd gisteren, op 100-jarige leeftijd, door organisator Recording Academy genomineerd. Hij gaat volgens de BBC de boeken in als oudste Grammy-genomineerde ooit.

Het is zijn tiende nominatie. De categorie waarin Carter kan winnen, is Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording. De voormalige president is te horen op een album dat Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration heet. Het gaat volgens MusicRow om opnames van de laatste zondagsschoollessen van Carter. Die werden gegeven in de kerk in zijn geboorteplaats Plains, schrijft het Amerikaanse tijdschrift. Ook staan er nummers van verschillende artiesten op het album.

Beyoncé breekt record

Daarnaast heeft Beyoncé geschiedenis geschreven: zij is meest genomineerde artiest aller tijden. Lang stonden zij en Jay-Z gelijk met 88 nominaties. Nu staat de zangers op voorsprong. Ze is onder andere genomineerd voor haar nieuwste album Cowboy Carter.

Met de eerste single van het album scoorde ze als eerste zwarte vrouw een nummer 1-hit in de Amerikaanse countrylijsten. Nieuwsuur dook in die hitlijsten, die worden gedomineerd door witte mannen terwijl er wel degelijk zwarte countrymuzikanten zijn:

5:33 Beyoncé schudt witte countryscene wakker

De uitreiking van de Grammy Awards is op 2 februari. Net als de vorige edities vindt het evenement plaats in Los Angeles.

Dit jaar domineerden vrouwelijke artiesten de Grammy Awards. De prijzen in de vier belangrijkste categorieën - beste album, beste lied, beste nieuwe artiest en best geproduceerde nummer (record) - gingen allemaal naar vrouwen. Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift vielen in de prijzen.