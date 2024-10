ANP Jack Jones in 1971

NOS Nieuws • vandaag, 09:32 Love Boat-zanger Jack Jones (86) overleden

De Amerikaanse zanger Jack Jones is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij had een lange, succesvolle carrière in de muziek, maar zal bij het Nederlandse publiek vooral bekend zijn van de titelmuziek van de Amerikaanse tv-serie The Love Boat. Jones leed aan leukemie.

De upbeat tune bracht kijkers tussen 1977 en 1987 wekelijks in tropische sferen aan het begin van de serie. "Kom aan boord, we verwachtten je al", verwelkomde de tekst van Paul Williams het publiek, "klaar voor avontuur en een nieuwe romance".

De zonovergoten tv-serie over een cruiseschip bood iedere aflevering een raamvertelling waarin enkele nieuwe reizigers avonturen aan boord beleefden. Daardoorheen waren dan verhalen vervlochten over de bemanning, zoals kapitein Stubing, scheepsarts Bricker, barman Isaac of reisleider Julie - het karakter dat de hele serie geïnspireerd had.

Luister hier het beroemde openingsmuziekje terug:

Toen Jones werd gevraagd zijn stem te lenen aan de themamuziek, had hij er aanvankelijk weinig vertrouwen in dat het concept succesvol kon zijn. "Succes ermee, maar ik ken niemand die een tv-serie over een cruiseschip gaat kijken", vertelde hij de producenten nadat ze het nummer hadden opgenomen.

Al snel moest Jones zijn ongelijk bekennen: de show werd een succes omdat wekelijks miljoenen Amerikanen wegdroomden bij de tropische locaties, romantische en humoristische plotlijnen en gaststerren als Tom Hanks of Jamie Lee Curtis. Ook Jones zelf scheepte eenmaal in, voor een aflevering waarin hij met zijn vader speelde.

De serie wordt nog altijd gezien als een geweldige reclame voor de cruise-sector: in 1970 gingen 500.000 mensen op een cruise, in 1997 waren dat er tien keer meer.

Romantisch repertoire

Jones' fluweelzachte stem leende zich uitstekend voor het escapistische vermaak. In de jaren zestig had hij al Grammy's gewonnen voor zijn mierzoete Lollipops and Roses en het swingende Wives and Lovers van Burt Bacharach. Als crooner in de trend van Tony Bennett en Dean Martin wist hij in de VS en Europa volle zalen te trekken. In 1989 kreeg hij een ster op Hollywoods Walk of Fame.

Zijn romantische repertoire ten spijt had Jones weinig geluk in de liefde: hij trouwde zes keer, waaronder een huwelijk van anderhalf jaar met actrice Jill St. John. Zij zou later als Tiffany Case de eerste Amerikaanse Bond-girl worden in Diamonds Are Forever.

Het succes van The Love Boat leverde Jones nieuwe luisteraars op: de single haalde zowaar de Amerikaanse Top 40. "Het was uitstekend voor mijn carrière. Veel mensen die mijn eerdere hits niet kenden dachten dat ik alleen maar dat liedje zong."

Omarmd

Ook nu nog, jaren nadat de Pacific Princess voor de laatste keer uitvoer, ligt het nummer nog makkelijk in het gehoor. Het werd geregeld als campy disco-niemendalletje geparodieerd, maar een Nederlandse houseversie haalde ook de hitlijsten.

De cruiselijn zelf omarmt het met liefde: de titelsong werd ooit gebruikt voor de veiligheidsfilmpjes aan boord en afgelopen maand voer nog een themacruise uit gewijd aan de serie.