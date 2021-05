Love Boat-acteur Gavin MacLeod (90) overleden

De Amerikaanse acteur Gavin MacLeod is op 90-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was vooral bekend als Captain Stubing uit de tv-serie The Love Boat, die werd uitgezonden van 1977 tot 1986. De gezondheid van MacLeod, wiens echte naam Allan George See was, ging recentelijk sterk achteruit.

Voordat MacLeod in 1970 bekendheid verwierf met een rol in The Mary Tyler Moore Show, had hij al ruim tien jaar in tientallen films en tv-shows gespeeld. The Mary Tyler Moore Show, een sitcom over een fictief nieuwsprogramma, werd een hit en bleef zeven seizoenen op de buis.

De serie was baanbrekend omdat het verhaal draaide om de ongehuwde carrièrevrouw Mary Richards, gespeeld door Mary Tyler Moore. Een vrouw in een dergelijke rol was tot die tijd een zeldzaamheid. Dat veranderde mede door de serie, die wordt gezien als een product van de tweede feministische golf in de Verenigde Staten. MacLeod speelde van het begin tot het eind mee in de rol van Murray Slaughter, een vriend en collega van het hoofdpersonage.

Love Boat

In 1977 kreeg hij de hoofdrol in The Love Boat. Hij werd internationaal beroemd als Merrill Stubing, kapitein van het cruiseschip. De serie werd door critici niet serieus genomen, maar was enorm populair. The Love Boat was elf seizoenen op tv en er kwamen enkele tv-films uit voort, waarin MacLeod ook meespeelde.

MacLeod acteerde uiteindelijk in meer dan honderd series en films. Over zijn privéleven was hij openhartig in zijn memoires This Is Your Captain Speaking uit 2013. Daarin geeft hij toe in de jaren 60 en 70 te hebben geworsteld met een alcoholverslaving. Dat resulteerde onder meer in een tweede scheiding. Later stopte hij met drinken en in 1985 trouwde hij opnieuw. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.