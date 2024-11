Koploper PSV verslaat AZ, eerste tegengoal in eredivisie is eigen doelpunt

Merkwaardig eindsignaal kost Heerenveen doelpunt

sc Heerenveen won eerder op de dag met 3-1 van Telstar, toch liepen de Friezinnen geïrriteerd van het veld. Britt Udink maakte in de slotseconden namelijk nog een vierde treffer voor Heerenveen, maar terwijl de bal het lege doel in rolde klonk het eindsignaal.

"Zij had het fluitje al in haar mond en had niet gezien dat Britt nog kon scoren", vertelde Heerenveen-trainer Niklas Tarvajärvi na afloop bij ESPN. "Ze gaf zelf ook aan dat het een verkeerde keuze was. Maar goed, iedereen maakt fouten."