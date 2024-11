Ajax wint pittig duel met FC Utrecht en pakt koppositie in vrouweneredivisie

Pro Shots Lily Yohannes in duel met Nurija van Schoonhoven

Ajax is voorlopig de nieuwe koploper in de vrouweneredivisie. In eigen huis versloegen de Amsterdammers nummer drie FC Utrecht in een pittig, maar vermakelijk duel met 1-0. Wel kende Ajax blessureleed: Danique Noordman moest hinkelend het veld verlaten na een ferme tackle van oud-ploeggenoot Nikita Tromp.

Nummer twee PSV speelt zondag tegen AZ en kan de koppositie dan weer overnemen.

Net als in de vorige wedstrijd tegen FC Twente nam Ajax direct het initiatief en brak door de Utrechtse verdediging.

Dit leidde al in de vijfde minuut tot een goal van Lily Yohannes. Daarna ontstond een felle maar vermakelijke wedstrijd, waarin beide ploegen zich niet de kaas van het brood lieten eten. Voor rust vielen er aan beide zijden twee gele kaarten, onder meer voor Tromp. De spits, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Utrecht, ontsnapte na rust aan haar tweede omdat haar tackle op Noordman onbestraft bleef.

Ook Ajax-aanvoerder Sherida Spitse ontsnapte aan rood, zij kreeg slechts geel nadat ze aanvalster Lotje de Keijzer had neergehaald vlak buiten het strafschopgebied.

FC Utrecht bewees opnieuw dat het traditionele topploegen lastig kan maken. De kansen gingen over en weer. Ook onderschepte de Utrechtse verdediging met Amber Visscher telkens uitstekend de bal en weerhield Ajax van meer goals.

In het laatste kwart van de wedstrijd drong Utrecht aan. Een schot van Visscher ging maar net naast. Vervolgens haalde Elisha Kruize knap uit; haar afstandsschot belandde dankzij de hand van keepster Regina van Eijk net niet in de touwen.

PEC viert feest

De voetbalsters van PEC Zwolle hebben hun eerste overwinning geboekt van dit seizoen. Op bezoek bij Excelsior werd gewonnen met 3-0. Dat betekent dat ze voor nu verlost zijn van de laatste plek en naar de negende plaats zijn opgeklommen.

De ploeg van de pas 30-jarige hoofdtrainer Jim Brinkhof is talentvol. Op het afgelopen WK onder-20 in Colombia was PEC hofleverancier met zes speelsters. Ze schopten het tot de halve finales.

Tot nu toe lukte het ze in de eredivisie alleen niet om met dit jonge talent - de gemiddelde leeftijd ligt onder de twintig jaar - impact te maken. Uit zes speelrondes wisten ze slecht één punt te pakken. Excelsior - dat ook onderaan bungelt - pakte er tot nu toe drie.

Visitekaartje

De Zwollenaren startten scherp en hadden er voor rust al drie inliggen. Al in de eerste minuut gaf Sterre Kroezen het visitekaartje af en opende de score. Ruim een half uur later troffen middenveldster Sophie van Vugt en de van Fortuna overgekomen aanvalster Hanna Huizenga doel.

Zo doelpuntrijk als de eerste helft was, zo stroef liep het na rust voor PEC. Excelsior vocht voor wat het waard was en het was vooral te danken aan keepster Inge Tijink dat de Rotterdammers niet tot scoren kwamen.

PEC wist zich uiteindelijk zich aardig te herpakken, al liet het vierde doelpunt op zich wachten. Een vrije trap ging maar net over. De kansrijke voorzet van Zoë Zuidberg, die een uitstekende wedstrijd speelde, werd net niet ingetikt.

Later vandaag (18.45 uur) komen Fortuna Sittard en Feyenoord nog in actie.