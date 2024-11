ANP Lily Yohannes

NOS Voetbal • vandaag, 16:41 Oranje-doelwit Yohannes kiest definitief voor VS: 'Dat is mijn thuisland'

De 17-jarige voetbalster Lily Yohannes heeft definitief gekozen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. De KNVB probeerde het talent van Ajax over te halen om voor Oranje te spelen.

"De Verenigde Staten zijn mijn thuisland, daar ben ik geboren en woont mijn familie. Ik voel me diep verbonden aan dat land en dat heeft me geholpen in mijn besluit om voor de VS te kiezen", schrijft Yohannes op Instagram.

Yohannes werd geboren in de Verenigde Staten maar verhuisde op haar tiende naar Nederland vanwege het werk van haar vader. Al snel werd ze gescout door Ajax Vrouwen, waar ze via diverse talententeams uiteindelijk in de hoofdmacht belandde.

Omdat ze opgroeide in Nederland, bleef het lang de vraag voor welke nationale ploeg ze zou kiezen. Ze heeft echter (nog) geen Nederlands paspoort, waardoor ze niet voor Oranje kon uitkomen.

Afgelopen zomer riep de bondscoach van de VS haar op, waarna ze in een vriendschappelijk duel met Zuid-Korea meteen een doelpunt maakte. In theorie kon ze na haar debuut als international nog wisselen, maar dat gaat ze niet doen.