NOS Voetbal • vandaag, 11:49 Tromp is terug: het grootste talent van Europa speelt nu voor FC Utrecht

2:55 Na anderhalf jaar blessureleed maakt Tromp haar doelpunten weer

In november 2021 lag de voetbalwereld aan de voeten van Nikita Tromp. Op 19-jarige leeftijd had ze al Champions League-ervaring in haar rugtas, scoorde ze regelmatig voor Ajax en werd ze als kers op de taart verkozen tot grootste talent van Europa op een sportgala in Barcelona.

Met die prestigieuze 'Trofeo Promesa' op zak leek het een kwestie van tijd voordat Tromp de wereldtop zou bestormen. Ze ging door met scoren voor Ajax en werd topscorer aller tijden van de jeugdploegen van Oranje. En toen sloeg het noodlot toe: een jaar na het gala in Barcelona scheurde Tromp haar meniscus, kruisband en binnenste knieband tegelijk.

Inmiddels draagt Tromp, na een revalidatie die zeventien maanden duurde, het shirt van FC Utrecht. Die club is dit seizoen de revelatie van de vrouweneredivisie, mede dankzij een herboren Tromp. Ze scoorde drie keer in haar eerste vijf duels voor de Domstedelingen. Vandaag keert Tromp voor even terug naar de Toekomst, want om 16.30 uur speelt ze met Utrecht tegen Ajax.

Opgelucht

"Het gaat nu heel goed, maar het is inderdaad een tijdje niet goed gegaan", vertelt Tromp. "Ik zit hier bij Utrecht op mijn plek en ben weer zo goed als honderd procent fit."

Dat ze weer speelt, en scoort, is een opluchting na de slepende knieblessure. "Dat was een lastige periode. Met steun van de fysio's, teamgenoten en familie kom je daar wel doorheen, maar het heeft lang geduurd. Ik werd er niet per se onzeker van, maar als het zo lang duurt... Het was gewoon echt lang."

Tromp werd bij FC Utrecht, dat vijf van de eerste zes eredivisieduels van dit seizoen won, rustig gebracht. Aanvankelijk moest ze het met invalbeurten doen, maar inmiddels is ze een vaste kracht in de basis geworden.

Pro Shots Tromp in oktober 2021 in actie voor Jong Oranje, vlak voor haar blessure

Dat is op tijd voor de ontmoeting met haar vorige club, Ajax. De Amsterdammers staan tweede in de competitie, Utrecht volgt op een derde plek met één punt achterstand. Bij een overwinning zou Utrecht zelfs de koppositie weer kunnen pakken.

"Wel gek", zegt Tromp over de wedstrijd tegen haar oude club, waar ze jaren onder contract stond. "Ik heb er toch de laatste vier jaar gespeeld, dus het zal gek zijn om weer op de Toekomst te zijn." Ze koos er deze zomer zelf voor om Ajax te verlaten.

"Ik wilde weg bij Ajax, een stap maken voor mezelf. Ik wilde weer voetballen; een frisse start was op dat moment goed voor mij. En het heeft geholpen dat er bij Utrecht al meiden zaten die ik ken, dat zijn ook goede vriendinnen van me."

Beter uit de blessure gekomen

Dat Tromp nu op 22-jarige leeftijd tégen Ajax speelt, lag enkele jaren terug niet in de lijn der verwachting. Toch ligt de nuchtere aanvalster er zelf niet wakker van. Ze voelt zich weer de oude Nikita van voor haar blessure, en misschien wel meer dan dat.

"Niet alleen fysiek, maar ook mentaal heb ik stappen gemaakt. Ik denk eigenlijk dat ik alleen maar beter uit die blessure gekomen ben."