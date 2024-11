Moeizame overwinning koploper PSV, FC Utrecht blijft stabiel derde

De voetbalsters van PSV hebben ADO Den Haag in een moeizame thuiswedstrijd verslagen: 2-0. De ploeg uit Eindhoven is dit seizoen nog ongeslagen. Na de overwinning staat PSV weer eerste, net als Ajax heeft de ploeg vijf punten voorsprong op regerend landskampioen Twente.

Pas na een halfuur kwam de thuisploeg op voorsprong na een kopbal van Chimera Ripa, die vrijstond bij de tweede paal. Daarna had PSV het beter op orde. Vlak voor rust ging een hard schot van Sisca Folkertsma maar net over.

ADO bleek ook in de tweede helft een geduchte tegenstander. PSV creëerde wel wat meer mogelijkheden voorin, maar maakte die niet af. Pas in de 70ste minuut kwam de 2-0, via een hard schot in de rechterhoek van Joëlle Smits op aangeven van Renate Jansen.

Utrecht wint verdiend van Heerenveen

De peptalk tijdens de rust moet geholpen hebben, want Nikita Tromp scoorde al in de tweede minuut na slordig balverlies van Heerenveen: 2-1.

Hoewel Utrecht de sterkere partij was, liet de afronding te wensen over. In de slotfase kwam er nog een kans voor Nurija van Schoonhoven, die dit seizoen op dreef is, maar haar schot ging over.