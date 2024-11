FC Utrecht

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 De verrassend goede start van FC Utrecht: 'Door nederlagen leer je elkaar kennen' Jonna ter Veer redacteur NOS Sport

FC Utrecht-aanvoerster Marthe Munsterman wil onder de bar van de spelerskantine in stadion Galgenwaard door kruipen om koffie te pakken. "Anders moet ik omlopen", kreunt ze. Medespeelsters Nurija van Schoonhoven en Sophie Cobussen lachen haar uit. "Lekker, Marth, topsportmentaliteit."

Welkom bij FC Utrecht, dat net als vorig seizoen uitstekend is begonnen in de vrouweneredivisie. Hoewel PSV na de winst van gisteren koploper is, kan Utrecht de koppositie vandaag weer terugpakken. Utrecht staat na vier wedstrijden tweede, met vier punten voorsprong op regerend landskampioen FC Twente, de tegenstander van vanmiddag.

"Zij moeten, wij moeten niet", zegt de 31-jarige Munsterman over de aankomende confrontatie in Enschede. "Dat is een heel raar idee, zeker na vier wedstrijden."

Top vijf-ambitie

Vorig jaar keerde Utrecht na negen jaar afwezigheid terug in de vrouweneredivisie. De club stond na vijf wedstrijden bovenaan de ranglijst, maar ging onderuit tegen zwaardere tegenstanders en eindigde als zevende.

Dit seizoen is een plek in de top vijf het doel. Om dat te bereiken, besteedt de club veel aandacht aan mentale ondersteuning, zegt trainster Linda Helbling.

"We begonnen vorig jaar met heel veel enthousiasme en kwaliteit. Het ging mis toen we nederlagen te verduren kregen. Dan leer je elkaar pas echt kennen." Ze noemt die periode een zware fase. "Maar ik denk dat dit het mooiste traject is geweest."

Een aantal speelsters vertrok na het eerste seizoen, onder wie topscorer Eshly Bakker naar Zweden - de eerste transfer van het vrouwenteam ooit. Nieuwe speelsters werden gehaald, zoals Nikita Tromp, die van Ajax overkwam.

Karaktertrekken

Het hele team, inclusief de staf, kreeg mentale ondersteuning. Van iedereen werden typologieën gemaakt, een manier om karaktertrekken bespreekbaar te maken.

Pro Shots Linda Helbling zet in op hoog druk zetten en snel omschakelen

Helbling leerde hoe ze beter gebruik kan maken van de positieve eigenschappen van haar speelsters. En ook wat haar eigen valkuil was, want haar koers was niet duidelijk wanneer de resultaten tegenvielen, geeft ze toe.

"De goeie start van nu is te danken aan het feit dat we exact weten wat het team nodig heeft. Dat ik weet welk plan ik wil uitvoeren: hoog druk zetten, snel omschakelen."

Ook is de balans anders in het team. "Sommige speelsters kunnen nu hun leiderschapsrol pakken. Zoals Marthe, onze nieuwe aanvoerster. Als er eentje een positieve noot heeft, is zij het."

'Schattig zweetje'

Ze laat een filmpje zien op Instagram, waar Munsterman bij een training een microfoon kreeg opgespeld. Zoals ze in de kantine is, grapjes maken met medespeelsters en zorgen voor een vrolijke sfeer, is ze op het veld ook.

Orange Pictures Aanvoerster Marthe Munsterman in actie: 'Ik ben dit seizoen meer aan de bal, want ik hoef minder in het veld op te lossen'

Ze wisselt complimenten - "Goed Juud! Goeie bal weer Joni! Max, heerlijk zeg!" - af met "Wat een schattig zweetje hebt jij daar...", wijzend op een bezweet voorhoofd van een medespeelster.

Veel draait bij Utrecht om gezien worden en dat komt mede door Helblings eigen ervaringen op het veld. "Ik heb het als speelster gemist dat ik gezien en gehoord werd. Als trainer probeer ik dat nu te veranderen", zegt de 44-jarige Edense, die het als voetbalster net niet schopte tot het Nederlands elftal.

Stellig vervolgt ze: "Als je je eigen rugzak meeneemt, ben je dan op het veld de beste versie? Ik denk het niet."

Wissel staan

Ook Munsterman lijkt oog te hebben voor de hele selectie. Bij haar vorige club Ajax stond ze vaak wissel. Daarom praat ze nu veel met wisselspeelsters, omdat ze weet hoe het voelt om negentig minuten lang op de bank te zitten. "Dat is echt zwaar, maar als je basis staat, heb je dat vaak niet door."

Alle speelsters zijn belangrijk voor het team, zegt Helbling. "Ons motto is: voorop in de strijd. Dat kan maar onder één voorwaarde: dat je het met elkaar doet. We zijn een team van 23, ook al kunnen er maar elf spelen."

Orange Pictures FC Utrecht viert de 3-0 overwinning op Feyenoord op 13 oktober

De grote psychologische test wordt de uitwedstrijd tegen Twente vanmiddag om 16.45 uur. Vorig seizoen verloor Utrecht die wedstrijd met 4-0, maar werd het in eigen huis 2-2.

"Ik denk dat wij het Twente moeilijk kunnen maken", zegt Helbling zelfverzekerd. "Ik vind het een goed team, maar ik geloof wel dat ze nu rekening met ons houden. Dat ze niet denken: ha fijn, Utrecht komt op bezoek. Dat is winst."