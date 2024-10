Orange Pictures Renate Jansen

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Twente-boegbeeld Jansen nu thuis bij PSV: 'Heb glimlach op het veld weer terug'

Jonna ter Veer redacteur NOS Sport



De nagels van Renate Jansen zijn knalrood gelakt. Niet alleen de kleur van haar oude team FC Twente, maar ook van PSV. "Wel een gewaagde kleur, hè", lacht de 33-jarige voetbalster.

Vanmiddag om 16.30 uur speelt ze met haar nieuwe team PSV tegen de club waar ze negen seizoenen belangrijk was en vijf landstitels mee vierde. Nerveus is de aanvalster niet, ze noemt het liever gezonde spanning.

"Twente was mijn thuis, weggaan voelde zwaar. Maar het was tijd om te gaan. Ik hoop op een goede wedstrijd."

Het verhaal van Jansen is bekend. De 65-voudig international wilde haar loopbaan afsluiten met een avontuur in het buitenland, maar dat ketste af. Het werd PSV. "Hier kan ik nog twee jaar voetballen op de manier waarop ik het graag zou afsluiten."

Bij haar nieuwe team is ze geen aanvoerster, maar wel een belangrijke speelster. De club uit Eindhoven voelde gelijk vertrouwd, zegt ze. "Ik was op zoek naar dat gevoel, ik was een beetje het vertrouwen verloren in mezelf. Nu heb ik mijn glimlach op het veld weer terug. En ik heb meiden naast me die me laten stralen."

Ze doelt onder andere op Riola Xhemaili, de ruim tien jaar jongere Zwitserse die op huurbasis overkwam van VfL Wolfsburg. Ze klikken op en buiten het veld, hebben dezelfde soort humor. Toen Jansen er vorige week twee inschoot tegen Telstar, waaronder haar befaamde krul in de hoek, vierde ze het doelpunt met Xhemaili.

"Maar ik heb met veel meiden een klik, ook met Jo (Joelle Smits) en met Chimera (Ripa)."

Orange Pictures

Jansen wil zich vooral weer vrij voelen in haar hoofd en anderen helpen. Het gaat niet om haar, benadrukt ze meerdere malen, het gaat om het team.

Ze is misschien niet zo snel meer als de 18-jarige Veerle Buurman, maar ze doorziet wel snel spelsituaties. Ook weet ze - uit haar eerdere rol als aanvoerster "maar ook door wie ik ben als mens" - dat teamgevoel begint met interesse in de ander. "Ik heb me opengesteld, wilde meteen met iedereen praten."

Het is een vrouwending om die verbinding te zoeken, denkt technisch manager van PSV Maud Roetgering, die met Jansen bij Twente speelde. Ze ziet dat als een grote kracht. "Als je dat voelt, ga je harder voor elkaar lopen en beter presteren. Hoe Rio en Renate die goal vierden, dat wil je zien. Dat is een goede graadmeter of het klopt."

Trainer Roeland ten Berge ziet nu al hoe Jansen met haar rust en ervaring het team helpt. "We hebben heel veel jonge speelsters die daar behoefte aan hebben. Renate heeft een grote meerwaarde, naast haar kwaliteiten natuurlijk."

Terug naar ouders

Jansen heeft op trainingscomplex De Herdgang net een krachttraining afgewerkt. Ze oogt rustig, relaxed. En dat terwijl haar leven er qua reistijd hectischer op is geworden. Zo verhuisde ze van Hengelo terug naar haar ouderlijk huis in Abbenes, in de buurt van Amsterdam. Ze zoekt nog naar een appartement in Eindhoven, maar echt haast heeft dat niet.

"Ik vind het fijn om tijd met mijn ouders door te brengen. Je weet nooit hoe lang je nog met ze hebt."

Dat zegt ze niet zomaar. Haar moeder werd enkele jaren geleden ziek. Tijdens het EK in 2022 was de voetbalster met Oranje in Engeland, terwijl haar moeder behandelingen onderging. Mentaal was het een zware periode, vertelt ze. Ook omdat ze het voetbal voor haar familie had laten gaan, maar geen minuut speeltijd kreeg. Inmiddels gaat het goed met haar moeder, die geen wedstrijd mist. "We zijn heel close", zegt Jansen.

Het familiegevoel opzoeken is de rode draad in haar leven. Bij PSV kent Jansen veel oud-speelsters van Twente, zoals Sisca Folkertsma, Myrthe Morrees, Siri Worm, Joelle Smits, Nicky Evrard en technisch manager Roetgering. "Ja, ik ben op meerdere manieren teruggegaan naar mijn familie", zegt ze met een glimlach.

Underdog-positie

Wat verwacht ze van dit seizoen? "PSV is kwalitatief sterk genoeg om het beter te gaan doen, daar heb ik heel veel vertrouwen in."

Wel ligt de lat hier op een andere manier hoog. Bij Twente speelde Jansen elk seizoen om de prijzen. PSV, de nummer vier van vorig seizoen, heeft ook de ambitie om prijzen te winnen en Champions League te spelen, maar pakte niet eerder de landstitel.

Past die underdog-positie haar wel? "Ja dat past, waarom niet?" antwoordt ze stellig. "Beter worden, daar streef ik elke wedstrijd en training naar. Maar wel als team."

Dus als Xhemaili beter voor de goal staat dan zij vanmiddag in De Grolsch Veste, dan speelt Jansen de bal naar haar teamgenoot? "Ja, zo'n speler ben ik."