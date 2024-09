Twentevrouwen naar hoofdtoernooi Champions League na ruime zege op Osijek

In een regenachtig Grolsch Veste hebben de voetbalsters van FC Twente het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. Het is voor het eerst sinds de nieuwe opzet van het toernooi voor vrouwen (sinds seizoen 2020/2021) dat FC Twente erin slaagt om de groepsfase te halen.

Twente haalde het hoofdtoernooi door ook de thuiswedstrijd tegen ZNK Osijek te winnen: 4-0. In Kroatië was al met 4-1 gewonnen.

Oppermachtig

Osijek kwam net als in het vorige duel nauwelijks over de eigen middenlijn heen. Twente zette hoog druk en dat werd in de 25ste minuut beloond. Na een lange bal van Van Ginkel, was het uiteindelijk Kayleigh van Dooren die de bal beheerst in de touwen schoot: 1-0.