Twente met één been in Champions League na ruime winst op Osijek

De voetbalsters van FC Twente staan op de drempel van Champions League-deelname. In de laatste kwalificatieronde won de kampioen van Nederland in Kroatië overtuigend met 1-4 van ZNK Osijek. Volgende week in Enschede kan Twente het felbegeerde ticket voor de groepsfase pakken.

Twente maakt als enige Nederlandse club nog kans op deelname. Vorig seizoen haalde Ajax verrassend de kwartfinales van de Champions League, maar de Amsterdammers werden nu direct in de eerste voorronde uitgeschakeld.

Blunder

Al vroeg in de wedstrijd schoot Ella Peddemors Twente op een 0-1 voorsprong. Die voorsprong was verdiend, want de Kroaten kwamen nauwelijks aan de bal.

Hoewel Twente de wedstrijd volledig domineerde, leidde een blunder van doelvrouw Olivia Clark tot de gelijkmaker. In de 27ste minuut trapte ze de bal te nonchalant uit. Een klein tikje van Lorena Balic was genoeg: 1-1.

"Na de 0-1 zakten wij ietsjes in tempo terug en gaven we een goal weg", blikte coach Joran Pot terug. "Maar dat is voetbal, daar hoort een keer een foutje bij. Helaas was het voor Olivia vandaag. Gelukkig maken wij er vier en doet die ene goal er niet meer toe."

audiofragment Twente-coach Joran Pot: 'Goede uitgangspositie om naar de groepsfase te gaan'

Twente, dat dit seizoen veel vaste krachten is kwijtgeraakt - zoals Renate Jansen, Marisa Olislagers, Wieke Kaptein en Marit Auée - moest zich herpakken. Hoewel het voorin goed liep, met goed samenspel en twaalf schoten op doel, wist het toch niet opnieuw op voorsprong te komen.

Afstandsschot

De ballen vlogen pas na rust tegen de touwen. Het begon met een schitterend afstandsschot van Alieke Tuin, de 23-jarige verdediger die overkwam van Fortuna Sittard: 1-2.

ANP Ella Peddemors, één van de uitblinkers op het middenveld

Daarna vergrootte Nikée Van Dijk (voormalig Oud-Heverlee Leuven) de voorsprong na een slim steekballetje langs keepster Ariana Anastasiadis. De IJslandse Amanda Andradóttir, die in de slotfase inviel, schoot de 1-4 binnen.

Donderdag 26 september kan Twente Champions League-deelname veiligstellen. Om 19.45 uur wordt in de Grolsch Veste de return gespeeld. Bij winst, gelijkspel of een verlies met twee tegengoals verschil is Twente door en loot de club op 27 september mee voor de groepsfase.

"Ik verwacht dat we het in eigen huis af gaan maken", aldus Pot. "We voelen met z'n allen dat we de kans hebben om naar de groepsfase te gaan, daar gaan we vol voor."