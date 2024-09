Pro Shots FC Twente vrouwen in afwachting van het kampioenschap vorig seizoen

NOS Voetbal • vandaag, 08:08 Twente en Ajax dromen van Champions League, vandaag eerste kans op succes

Vandaag beginnen voor FC Twente en Ajax de voorronden van de UEFA Women's Champions League. Ajax speelt in Denemarken om 14.00 uur tegen het Oekraïense FK Kolos Kovalivka en Twente komt in Enschede om 19.00 uur in actie tegen Cardiff City uit Wales.

De eerste voorronde bestaat uit een mini-toernooi met twee tegenstanders. De finale is zaterdag. Bij winst volgt eind september de tweede en laatste voorronde. Die wordt vooral voor Ajax een uitdaging met mogelijke tegenstanders als Manchester City, Paris Saint-Germain en VfL Wolfsburg, de Champions League-finalist van 2023.

Felbegeerd ticket

Twente hoopt dit jaar eindelijk het felbegeerde ticket voor het hoofdtoernooi binnen te slepen. Vorig jaar haalden de Tukkers de groepsfase net niet. Na een gelijkspel in Zweden eindigde de return in eigen huis tegen BK Häcken in een 2-1 nederlaag.

Ajax haalde vorig jaar de groepsfase wel. Daarna stoomden de Amsterdammers na winst op topclubs Paris Saint-Germain en Bayern München zelfs door naar de kwartfinales.

Hoe werkt de Champions League? Nederland staat vijftiende op de Europese ranglijst en mag twee ploegen afvaardigen. Dat zijn FC Twente en Ajax. De groepsfase van de Champions League moet worden bereikt via voorronden. Daarin strijden zestien clubs in vier groepen van vier clubs om acht plekken in de kwartfinales. De clubs spelen in de groepsfase drie thuis- en drie uitwedstrijden. De groepsfase bij de vrouwen wordt in oktober, november en december afgewerkt.

Twente staat te trappelen om deel te nemen aan de Champions League. Doordat veel vaste krachten, onder wie Renate Jansen, Caitlin Dijkstra, Marisa Olislagers en Marit Auée, zijn vertrokken, was het vormen van de selectie dit seizoen een uitdaging.

Er kwamen veel nieuwelingen bij, onder wie doelvrouw Olivia Clark uit Wales, die in de eerste wedstrijd tegen haar landgenoten uitkomt als ze in de basis staat.

Twente zegt de selectie te hebben ingericht op Champions League-voetbal. "Je moet de selectie maken op het feit dat je doorkomt", aldus technisch manager René Roord tegen Twente Insite. "Dat hebben we nu gedaan. Dan krijg je zo'n druk programma voor de winter, dat je iedereen nodig hebt. Daar baseer je je selectie op."

Bij Ajax zagen ze onder anderen topscorer Romée Leuchter en vleugelspits Chasity Grant vertrekken. Er kwam weinig versterking bij. Wel werd de 17-jarige aanvalster Bo van Egmond van PEC Zwolle gekocht.

Laatste jaar

Dit is het laatste jaar dat de Champions League op deze manier plaatsvindt. Volgend seizoen verandert de opzet van het hoogste Europese toernooi voor voetbalclubs. In plaats van het huidige systeem met vier poules van vier clubs beginnen vanaf dat seizoen achttien clubs in één competitie.