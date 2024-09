Getty Leuchter tijdens het eerste duel met Juventus

NOS Voetbal • vandaag, 20:47 PSG plaatst zich niet voor groepsfase Champions League, ondanks goal Leuchter

Paris Saint-Germain is er niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. Vorig jaar kwam PSG nog tot de halve finales van het toernooi. De ploeg van Oranje-internationals Jackie Groenen, Romée Leuchter en Lieke Martens (die met zwangerschapsverlof is) verloor met 1-2 opnieuw van Juventus. Vorige week werd het in Italië 1-3.

Beide Oranje-internationals begonnen in Parijs op de bank, maar na rust werd Leuchter ingebracht. De voormalig topscorer van Ajax maakte acht minuten later uit een penalty de gelijkmaker: 1-1. Juventus zette in de slotfase aan en uit een corner maakte Barbara Bonansea de 2-1.

De ploeg uit Parijs zat vorig jaar in de poulefase van het toernooi bij Ajax: thuis wonnen de Amsterdammers knap met 2-0, maar in Frankrijk trok PSG aan het langste eind: 3-1.

Openingstreffer Kalma voor Wolfsburg

VfL Wolfsburg, verliezend finalist van 2022/23, is wel geplaatst na 7-0 en 5-0 winst op Fiorentina. De Nederlandse Fenna Kalma maakte de openingstreffer in het beslissende met 5-0 gewonnen duel, Lynn Wilms miste daarin een penalty.

Lineth Beerensteyn, die Juventus verruilde voor Wolfsburg, bleef tijdens het thuisduel op de bank. In het uitduel begonnen zowel Wilms als Beerensteyn in de basis en werd Kalma pas in de slotfase ingebracht.