Beerensteyn keert terug in Bundesliga en verruilt Juventus voor Wolfsburg

Beerensteyn is in de Bundesliga geen onbekende. Ze speelde van 2017 tot 2021 voor Bayern München, de huidige landskampioen. In Nederland kwam ze uit voor ADO Den Haag en FC Twente.

Wolfsburg-trainer Tommy Stroot is blij met haar komst. Hij kent haar goed: "Ik mocht al een jaar samenwerken met Lineth bij FC Twente, voordat ze naar Bayern ging. Ze is flexibel en voorin op alle posities inzetbaar. Haar tempo en doelgerichtheid zijn wapens die moeilijk te verdedigen zijn."

Tiende bekerzege op rij

Beerensteyn maakte in 66 duels voor Juventus 22 treffers. Ze won met de club in 2023 de Italiaanse beker en dit seizoen de Supercup. Juventus moest de landstitel in beide jaren aan AS Roma laten.