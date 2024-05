Pro Shots Shanice van de Sanden

NOS Voetbal • vandaag, 10:37 Oranje-international Van de Sanden vertrekt na twee jaar bij Liverpool

Shanice van de Sanden vertrekt na twee jaar bij Liverpool. Waar de 31-jarige Oranje-international haar carrière vervolgt, is nog niet bekend.

Het was voor Van de Sanden haar tweede periode bij de Engelse club. Liverpool was in 2016 ook de eerste buitenlandse club waarbij ze tekende, nadat ze in Nederland achtereenvolgens voor FC Utrecht, sc Heerenveen en FC Twente was uitgekomen.

Destijds duurde haar periode bij Liverpool één jaar. De aanvalster vertrok naar de Franse topclub Olympique Lyonnais, waar ze drie jaar speelde, en tekende vervolgens in Duitsland bij Vfl Wolfsburg. In 2022 keerde ze terug bij Liverpool.

Van de Sanden kwam in de afgelopen twee seizoenen twintig keer in actie in het Liverpool-shirt en was twee keer trefzeker.

'Speciaal plekje in mijn hart'

"Het is tijd om gedag te zeggen", laat Van de Sanden weten op haar Instagram-account. Ze bedankt in haar bericht het team en de staf, die haar "een warm welkom terug" hadden gegeven bij de club. "Jullie hebben allemaal een speciaal plekje in mijn hart."

Van de Sanden speelde tot nu toen 96 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 21 keer. Ze was onderdeel van de Oranje-selectie die in 2017 Europees kampioen werd.