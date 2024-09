Orange Pictures

vandaag, 16:04 Voetbalsters PSV starten competitie met ruime zege op Telstar, Utrecht klopt Excelsior

PSV is het eredivisieseizoen voor de vrouwen begonnen met een overtuigende thuisoverwinning op Telstar: 4-0. FC Utrecht won ook met gemak, in eigen huis met 2-0 van Excelsior.

PSV, de nummer vier van vorig seizoen, versterkte de selectie deze zomer flink en wil een gooi doen naar de landstitel. De opvallendste nieuwkomer is Renate Jansen, die na negen jaar FC Twente een buitenlands avontuur wilde aangaan, maar uiteindelijk in Eindhoven terecht is gekomen.

Zij liet tegen Telstar al heel snel zien wat zij voor PSV kan betekenen toen ze een voorzet goed controleerde en de bal met veel gevoel en vaart de bovenhoek in schoot. Even na rust maakte ze na een fout in de opbouw van Telstar ook de 2-0.

Maar niet alleen Jansen viel op bij PSV. Op het middenveld zette Nina Nijstad, die onlangs voor het eerst bij het Nederlands elftal zat, de lijnen uit. Ook de van Wolfsburg gehuurde Riola Xhemaili maakte een prima indruk.

Het verschil in kwaliteit was groot, maar het duurde lang voordat PSV de score verder uit wist te bouwen. Via de sterke spits Jannette van Belen werden de bezoekers soms zelfs gevaarlijk.

Uiteindelijk liepen de Eindhovenaren toch uit. Joëlle Smits liet zien hoe makkelijk zij scoort en bepaalde met een benutte strafschop en een velddoelpunt de eindstand op 4-0.

FC Utrecht wint ook

In de Galgenwaard was Utrecht te sterk voor Excelsior. Nurija van Schoonhoven en Lotje de Keijzer maakten voor rust de enige treffers van de wedstrijd.

Zondag komen onder meer landskampioen FC Twente, Ajax en Feyenoord in actie.