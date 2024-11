Russische oppositie protesteert in Berlijn, ondanks verdeeldheid en kritiek Oekraïne

Waarom Berlijn?

Berlijn is niet toevallig gekozen voor dit Russische protest buiten Rusland. Er wonen naar schatting 250.000 Russen in Duitsland, van wie een aanzienlijk deel in de hoofdstad. Daarnaast zijn er ruim twee miljoen Ruslanddeutschen in Duitsland, van wie het merendeel in het oosten van het land. Dat zijn deels Russischtalige Duitsers met een complexe migratiegeschiedenis: in de 18e eeuw trokken veel Duitsers naar Rusland. Hun nazaten trokken na de val van de Muur in groten getale 'terug' naar Duitsland.

Na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende repressie in eigen land, kwam er een nieuwe migratiegolf op gang. Tienduizenden Russen trokken sinds 2022 naar Duitsland, onder wie een aantal prominente oppositiefiguren. Het maakt dat Berlijn een hub is geworden voor de Russische oppositie.