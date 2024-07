Rusland vaardigt arrestatiebevel uit tegen de weduwe van Navalny

De 47-jarige Navalnaja woont in Berlijn en is al enige tijd niet in Rusland geweest. Het besluit betekent dat ze onmiddellijk zal worden opgepakt als ze naar Rusland reist.

Joelia Navalnaja vloog in januari 2021 samen met haar echtgenoot Navalny vanuit Duitsland naar Moskou. Hij werd direct opgepakt op het vliegveld. Later werd zij zelf ook opgepakt bij een demonstratie tegen zijn gevangenschap, maar ze kwam dezelfde dag nog vrij. Daarna vertrok ze weer naar Duitsland.

Navalny kwam nooit meer vrij. Hij overleed afgelopen februari in een afgelegen strafkamp en werd begraven in Moskou. Navalnaja heeft aangegeven het werk van haar man te willen voortzetten.

"Zijn plaats is in de gevangenis, en niet ergens in Den Haag, in een knusse cel met tv, maar in Rusland. In dezelfde (straf)kolonie en dezelfde cel van 2 bij 3 meter waarin hij Aleksej vermoordde."