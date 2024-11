Hoekstra hekelt beschuldigingen Azerbeidzjan: moet voorzitter klimaattop niet doen

Alijev zei woensdag onder meer dat het in stand houden van overzeese gebieden door Nederland en Frankrijk "neokoloniaal" is. Ook beschuldigde hij de landen van "brute onderdrukking" van de lokale bevolking, tegen het zere been van de twee EU-lidstaten.

'Schuif onenigheden terzijde'

Hoekstra heeft de Azerbeidzjaanse klimaatonderhandelaar Babajev laten weten dat hij niet te spreken is over de verwijten van de president. "Er zijn allerlei bilaterale meningsverschillen, in het bijzonder tussen Bakoe en Parijs. Die zijn er al veel langer. Maar wat de COP-president zou moeten doen, is dat soort disputen terzijde schuiven en het gesprek aangaan over het tegengaan van klimaatverandering."