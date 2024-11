Fans Ajax zien wens in vervulling gaan: klassiek logo keert na 34 jaar terug

Vanaf komend seizoen (2025/2026) is het klassieke Ajax-logo na 34 jaar weer terug bij de Amsterdamse club. Zo wordt een grote wens van de supporters ingewilligd. De terugkeer van het logo hangt samen met het 125-jarig bestaan van Ajax komend jaar.

"Ajax wordt op 18 maart 125 jaar", vertelt algemeen directeur Menno Geelen. "De viering van dit jubileum begint onder andere met de aankondiging dat het klassieke logo terugkeert. We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen."

Het klassieke logo is volgens Ajax een eerbetoon aan het rijke verleden van de club. De Amsterdammers willen uitstralen dat ze hierbij trouw blijven aan het Ajax-DNA. "Dan zijn we op ons best."