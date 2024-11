ANP John van 't Schip

NOS Voetbal • vandaag, 17:47 Van 't Schip weg bij Ajax ondanks lopend contract: 'Gaan goed uit elkaar'

John van 't Schip vertrekt bij Ajax. Vorig jaar nam hij als interim-trainer het roer over van de ontslagen Maurice Steijn en leidde hij Ajax naar de vijfde plaats. Daarna zou hij tot en met juni 2025 een technische functie gaan vervullen bij de club uit Amsterdam.

Dat contract is nu ontbonden. "Helaas is hetgeen hij dit seizoen voor Ajax zou doen niet geworden wat we er beiden van verwacht hadden", legt technisch directeur Alex Kroes uit. "Daardoor leek het ons beter om de samenwerking te stoppen."

Van 't Schip reageerde zelf ook op het beëindigen van de samenwerking. "Dat het dit seizoen niet is geworden wat we destijds voor ogen hadden is jammer."

Intensieve maanden

Van 't Schip werd trainer in een roerige tijd bij Ajax. De resultaten in de eredivisie waren tegenvallend en ook achter de schermen was er een hoop gaande. Prominente figuren moesten het veld ruimen, waarna Van 't Schip het elftal weer enigszins aan het voetballen kreeg. "Daar zijn we hem dan ook ontzettend dankbaar voor en we gaan goed uit elkaar", zegt Kroes.

"Het ging vorig seizoen in beginsel om mijn rol als hoofdtrainer. Dat waren intensieve maanden, zowel sportief als privé, waarin we de doelstelling om Europees voetbal veilig te stellen met een vijfde plaats hebben behaald", kijkt Van 't Schip terug.