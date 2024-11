Wekdienst 17/11: Russische oppositie protesteert in Berlijn • Verkeersslachtoffers herdacht

Goedemorgen! Russische oppositieleden protesteren in Berlijn tegen president Poetin en de oorlog in Oekraïne. In Zwolle komen nabestaanden vandaag bij elkaar voor de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers.

Eerst het weer: Vandaag trekken buien vanaf de Noordzee over het noorden van het land. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. In het zuiden is het vaker droog. De noordwestenwind waait stevig en het wordt 7 tot 10 graden. Komende week wisselvallig en vanaf woensdag neemt de kans op winterse neerslag toe.