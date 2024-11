Klusser vindt 30 kilo aan gouden munten in Weense villa

De munten wegen zo'n dertig kilo. Ze zijn van puur goud. Met de huidige hoge goudprijs heeft de schat een waarde van ruim 2,3 miljoen euro. Details over de munten of het jaar waarin ze zijn geslagen ontbreken.

De installateur was met andere klussers aan het werk in een oude villa in een buitenwijk van Wenen. Een van de collega's had het touw volgens Heute ook gezien en het laten liggen. Dat blijkt nu een dure vergissing, want waarschijnlijk kan de vinder namelijk de helft van de schat opeisen. De andere helft is voor de eigenaar van de villa.