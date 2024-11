WO2-bommen bij Moordrecht onschadelijk gemaakt, wegen weer vrij

Langs de A20 bij Moordrecht zijn twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De explosieven, Britse 500-ponders, werden in de zomer gevonden bij werkzaamheden. Ze lagen in een stuk grond waar Rijkswaterstaat de snelweg wil verbreden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie begon rond 02.00 uur aan het ontmantelen van de bommen. Die klus was binnen een uur geklaard. Inmiddels zijn de bommen afgevoerd. Ze worden later op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Inwoners van Moordrecht die in de buurt van de vindplek wonen, moesten binnen blijven. Eén familie is uit voorzorg geëvacueerd. Ook voor hun paarden is een veilig onderkomen voor de nacht georganiseerd.