Leons, eerste Nederlander in NBA sinds 13 jaar, moet alweer weg bij Oklahoma

Het avontuur van Malevy Leons bij Oklahoma City Thunder in de NBA is vooralsnog van korte duur. Na een maand op het hoogste Amerikaanse basketbalniveau is het contract van de 25-jarige Nederlander ontbonden.

Leons maakte begin deze maand als eerste Nederlander in dertien jaar zijn debuut in de NBA, de sterkste basketbalcompetitie ter wereld. Slechts zes landgenoten gingen hem voor.

In oktober tekende Leons een NBA-contract tot het einde van het seizoen bij Oklahoma, een van de topteams in de Noord-Amerikaanse basketbalbalcompetitie. Dat de verbintenis nu al wordt ontbonden komt door blessures bij het team. Sterspeler Chet Holmgren , Isaiah Hartenstein en Jaylin Williams staan langs de kant.

Thunder strikt Carlson

Daardoor kampt Oklahoma City Thunder momenteel met een gebrek aan lengte en gewicht in de selectie. Met Branden Carlson heeft de club een nieuwe speler vastgelegd. De 25-jarige center is met 2,13 meter en 100 kilogram net wat langer en zwaarder dan Leons (2,06 meter, 95 kilo).

Om ruimte te maken in de selectie, moest er een speler vertrekken en de keuze viel op de onervaren Nederlander. Leons speelde in totaal zes wedstrijden voor Thunder in de NBA, waarvan de laatste vrijdag tegen Phoenix Suns. Kort daarna kreeg hij te horen dat er geen plek meer voor hem is.