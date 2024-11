Leons krijgt opnieuw speeltijd bij Oklahoma, dat ongeslagen blijft in NBA

De Nederlandse basketballer Malevy Leons heeft vannacht opnieuw speelminuten gekregen bij NBA-team Oklahoma City Thunder. Voor hem was de gewonnen thuiswedstrijd tegen Orlando Magic (102-86 zege) zijn derde duel in een paar dagen tijd.

Leons werd in de slotfase binnen de lijnen gebracht. De 25-jarige Nederlander deed ruim twee minuten mee met een van de favorieten in de NBA.

Oklahoma City Thunder is door de zege op Orlando na zeven wedstrijden nog ongeslagen in de Western Conference. Het team van Leons wist in al die wedstrijden 100 punten te scoren. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de NBA.