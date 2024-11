Oranje-internationals Wilms en Beerensteyn schieten Wolfsburg naar winst

VfL Wolfsburg heeft mede dankzij Oranje-internationals Lynn Wilms en Lineth Beerensteyn een eenvoudige 3-1 zege geboekt op Potsdam. Wilms was verantwoordelijk voor de tweede treffer, Beerensteyn scoorde in de tweede helft.

Door de overwinning op hekkensluiter Potsdam blijft Wolfsburg koploper. De ploeg van trainer Tommy Stroot is bezig aan een sterk seizoen en laat regerend landskampioen Bayern München op een derde plek.

Wilms scoorde halverwege de eerste helft uit een penalty, de tweede in korte tijd voor Wolfsburg. De 24-jarige verdedigster schoot de bal trefzeker in de touwen.

Na een tegengoal gooide Beerensteyn de wedstrijd in de 88ste minuut in het slot. Na een fraai opgezette aanval kon ze de bal in het strafschopgebied handig meenemen en binnenschuiven.