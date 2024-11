Reuters Jake Paul uitgeroepen tot winnaar

NOS Sport • vandaag, 11:38 Grootse show, toch is publiek teleurgesteld na gehyped gevecht Tyson en Paul Robbert de Rijk In Arlington

Robbert de Rijk In Arlington



Vanaf het moment dat Jake Paul en Mike Tyson bekendmaakten dat ze de ring in zouden stappen was de vraag: is dit topsport of topentertainment? Vrijdagnacht blijkt vooral het laatste. Het gevecht dooft na een flitsend begin en na acht ronden wint Jake Paul overtuigend op punten. Tyson is toch een paar jaar te oud.

De hoop op een spectaculair gevecht is er nog volop als de deuren van de gigantische arena in de Arlington, Texas open gaan. Zes uur voor hét gevecht van het avond, of zoals de boksers zelf liever stellen het gevecht van de eeuw, willen duizenden supporters zo snel mogelijk naar binnen.

Eén ding valt op. Je struikelt over de t-shirts met 'Team Tyson' of 'Iron Mike'. Een uiting waaruit blijkt dat Jake Paul gesteund wordt, is er niet te vinden. De meest voorkomende voorspelling is een knock-out van Tyson in een van de eerste ronden.

Het publiek verzamelt zich vooral op het plein voor het stadion. Ze missen door het maken van een foto met een vijftien meter hoge opblaaspoppen van Paul of Tyson of het kopen van stapels merchandise de eerste wedstrijden van de avond. Want hoe hard en enthousiast de host in de ring zijn best doet, pas tijdens het gevecht voor Tyson tegen Paul loopt het stadion met zo'n 80.000 stoeltjes echt vol.

Getty De opblaaspoppen van Paul en Tyson voorafgaand aan het gevecht

Ze hebben het mooiste gevecht van de avond dan gemist. Katie Taylor en Amanda Serrano maken van het gevecht om de wereldtitel bij de lichtgewichten een heuse titanenstrijd. Tien ronden van twee minuten knokken de vrouwen voor elke klap.

De wenkbrauw van Serrano staat na een paar ronden al wagenwijd open, waardoor aan het einde van het gevecht de twee volledig onder het bloed in de touwen hangen. De jury moet eraan te pas komen om te bepalen dat Katie Taylor haar titel met één punt verschil verdedigt.

Na een traditionele voordracht van het Amerikaanse volkslied komt Jake Paul in zijn cabriolet onder luid gejoel het stadion inrijden. Zittend op de achterbank en gestoken in een zilveren outfit vol diamanten spuit zijn broer Logan nog een busje deodorant van het merk van Paul leeg. Het maakt extra duidelijk waar dit gevecht om gaat: marketing. Geen poppenkast voor Tyson. In een simpele zwarte handdoek over zijn indrukwekkende torso.

Ik heb me zelfs een beetje ingehouden, ik wilde die legende niet te veel pijn doen. Jake Paul over Mike Tyson

Daarmee maakt hij Paul vooral de eerste ronde bang. Tyson staat stevig en lijkt in control. Paul is vooral aan het ontwijken. "Ik had die beginfase wel verwacht. Die had ik al zo vaak gevisualiseerd", zegt Paul op de persconferentie met de kampioensband voor zich.

Want na de tweede ronde is het op bij de oude rot Tyson. Hij komt amper van zijn plek en Paul neemt de controle over. "Ik heb mij zelfs een beetje ingehouden. Ik wilde die legende niet te veel pijn doen." Ondertussen stromen de klachten binnen van over de hele wereld vanwege de haperende streamingdienst Netflix, die het gevecht exclusief uitzendt.

Bekijk hier de reactie van Leerdam, Paul en de fans na afloop:

Maar ook in het stadion klinkt gemopper. Als de laatste van acht ronden voorbij is, weet een groot deel van het publiek niet hoe snel ze weg moeten zijn. Nog voordat de scheidsrechter de arm van Paul omhoog steekt, is een groot deel vertrokken. Buiten de ring geen gejuich voor Paul. Het publiek druipt teleurgesteld af. De fans van Tyson het meest, maar de neutrale fans mogen ook. De ballon van spanning die maandenlang zorgvuldig is opgebouwd, loopt tijdens de wedstrijd hard leeg.

Op de persconferentie bedankt Paul ook zijn vriendin Jutta Leerdam uitgebreid. "Zij inspireert mij en moedigt mij aan. Jutta werkt harder dan ik en dat zorgt ervoor dat ik ook het uiterste eruit haal", zegt de YouTuber terwijl hij naar Leerdam kijkt, die zich in een hoekje van de perszaal heeft verstopt. "Zij is al wereldkampioen en ik weet zeker dat ze olympisch kampioen wordt. Dus ik moest deze wedstrijd wel winnen."

Trotse Leerdam

Leerdam zelf heeft genoten van de avond. "Het was heel erg leuk, maar ook heel spannend. Het is Mike Tyson hè. Dat is eng." Trots is ze vooral op de grootte van het event. "Dit enorme stadion zit helemaal vol en Netflix is een aantal keer gecrasht. Ik ben echt heel erg trots op hem." Ze sluit af met een vooruitblik op haar eigen sportieve toekomst: "Op naar Japan!" Over minder dan een week staat Leerdam alweer aan de start van de wereldbeker in Nagano.

Paul gaat met de overwinningsband en naar verwachting bijna veertig miljoen euro naar huis. Wat de mensen ook van het gevecht en de haperende beelden vonden, Paul is op elk gebied de winnaar van de avond.