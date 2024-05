NOS Sport • vandaag, 13:57 Aftellen naar clash Tyson tegen Paul: 'Hij is nog steeds God in bokswereld'

1:07 57-jarige Tyson werkt toe naar clash met Paul: 'Zie er nog goed uit'

De Verenigde Staten tellen af. Op zaterdag 20 juli stappen Mike Tyson en Jake Paul de boksring in voor - in de woorden van de laatste - "het grootste gevecht van de 21ste eeuw", ook al gaat het om een gelegenheidsgevecht.

De 57-jarige Tyson, voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht en beschouwd als een van de beste boksers ooit, die het opneemt tegen een 27-jarige door YouTube bekend geworden influencer, die pas zes jaar bokst. Is dit sport of entertainment?

Beide hoofdrolspelers weten het wel. "Alleen al het feit dat hij tegen mij wil boksen, is waanzinnig. In de bokswereld is hij nog steeds God", prees Paul - in Nederland ook wel bekend als de vriend van schaatsster Jutta Leerdam - vannacht tijdens een persconferentie het gevecht en zijn opponent de hemel in.

'Vechten alsof zijn leven ervan afhangt'

Ook Tyson, die zich voor het eerst sinds 2020 weer voor een gevecht leent, heeft er zin in. "Ik vind Jake een aardige jongen, maar als ik in die ring sta, zal hij moeten vechten alsof zijn leven ervan afhangt. Want dat hangt het", sprak hij strijdlustig in het Apollo Theater in de New Yorkse wijk Harlem.

Bij staredowns zien we de vechters doorgaans boos en dreigend naar elkaar kijken, maar bij Tyson en Paul werd er vooral gelachen.

"Ze noemen hem Iron Mike, maar ik ben Titanium Jake Paul", zei Paul. "De oudere generatie ziet vermoedelijk graag dat hij me knock-out slaat. Maar voor mij juichen de kinderen, scholieren en studenten. Die willen dat ik hem neersla."

"Ik hoefde hier niet lang over na te denken", antwoordde Tyson op de vraag waarom hij weer de bokshandschoenen aantrekt. "Hij is een nieuwe populaire jongen in de scene en ik houd ervan om de boel wat op te schudden."

Bang

Tyson, die in 2005 stopte, stond in 2020 ineens weer in de ring toen hij het in een wedstrijd voor het goede doel als 54-jarige opnam tegen Roy Jones. Voor die partij met speciale regels (ze mochten elkaar niet knock-out slaan en er was geen jury aanwezig), die onbeslist eindigde, viel hij 50 kilo af.

Of hij er klaar voor is om op 20 juli in het stadion van American Football-organisatie Dallas Cowboys in Arlington tegen Paul in de ring te stappen? Tyson: "Ik voel me goed, maar mijn lichaam is op dit moment nog...shit."

Paul wil zich geen zand in de ogen laten strooien: "Het wordt zwaar. Ik ga misschien wel tegen de vlakte, maar vooral het feit dat ik de ring instap, terwijl ik bang ben voor wat er kan gaan komen, daarin schuilt de echte dapperheid."