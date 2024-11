Jake Paul verslaat Mike Tyson in langverwacht showgevecht

Bokser Jake Paul heeft het lucratieve showgevecht met veteraan Mike Tyson gewonnen. In een volgepakt AT&T Stadium in Arlington, Texas en voor miljoenen tv-kijkers wereldwijd werd Paul door de jury na acht rondes unaniem de winst toebedeeld.

De 70.000 fans in het stadion waren massaal op de hand van Tyson, de 58-jarige oud-bokser die na bijna twintig jaar weer terugkeerde in de ring. Hij nam het op tegen de 27-jarige Paul, het Amerikaanse 'probleemkind' met tientallen miljoenen volgers op sociale media. In Nederland is hij ook nog bekend als de partner van schaatsster Jutta Leerdam.