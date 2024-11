NOS

NOS Sport • vandaag, 06:15 Bokslegende Tyson versus influencer Paul, wat vinden bokskampioenen van het gevecht? Thomas Markhorst redacteur NOS Sport

Vannacht gaat het dan eindelijk gebeuren: de langverwachte bokswedstrijd tussen bokslegende Mike Tyson (58) en influencer Jake Paul (27). Het gevecht wordt live uitgezonden door Netflix en wordt mogelijk de bestbekeken bokswedstrijd ooit.

Tyson is voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht en wordt beschouwd als een van de beste boksers aller tijden. Hij neemt het op tegen een door YouTube bekend geworden influencer, die pas zes jaar bokst.

De meningen over het gevecht lopen uiteen. Is het sport of entertainment? Hoe serieus moet dit evenement worden genomen en wat is de invloed ervan op de bokssport? Er wordt in ieder geval flink verdiend met het gevecht in het AT&T Stadium in Arlington, Texas. Paul zou zo'n 40 miljoen dollar opstrijken, Tyson ongeveer de helft.

De NOS legde een drietal vragen voor aan een panel van kampioenen uit de vechtsportwereld. Allemaal geven ze aan dat ze midden in de nacht voor een scherm gaan zitten om te kijken. Wat verwachten ze?

Het panel Don Diego Poeder (52): wereldkampioen en driemaal Nederlands kampioen in het zwaargewicht, won 24 van zijn 27 professionele wedstrijden. Tyjani Beztati (27): zesvoudig wereldkampioen kickboksen. Chelsey Heijnen (25): bronzen medaille op het WK 2022 in het lichtweltergewicht, deelnemer aan Olympische Spelen 2024. Arnold Vanderlyde (61): drievoudig Europees en achtvoudig Nederlands kampioen zwaargewicht, Sportman van het jaar in 1991.

Hoe serieus is dit gevecht?

Poeder: "Heel serieus. Paul is jong en ik vind hem toch wel sterk. Ik heb goede wedstrijden van hem gezien met flinke knock-outs. Tyson is misschien wel wat ouder, maar nog steeds een echte hard-hitter. Het wordt geen kermis, dit wordt een serieuze wedstrijd. Ik ga ervan uit dat er iemand knock-out gaat."

Beztati: "Ik weet het niet hoor, in Amerika wordt er nog weleens wat in scène gezet, dus in die zin weet je niet in hoeverre dit een echt gevecht wordt. Maar weet je, ik zie dit gevecht sowieso liever niet gebeuren. Ik vind het jammer dat Tyson, zo'n legende die alles in de sport bereikt heeft, zijn reputatie op het spel zet."

0:47 Tyson slaat Paul in het gezicht bij weging, 'boksshow' begonnen

Vanderleyde: "Eerlijk gezegd nam ik het eerst niet zo serieus. Een YouTuber die zo'n legende uitdaagt... Maar ze pakken het allebei heel serieus aan. Tyson is fit en ik moet ook zeggen dat Paul echt progressie maakt. Ik kijk er inmiddels ook wel echt naar uit. Maar wel met de hoop dat Tyson een paar goede tikken uitdeelt en wint."

Heijnen: "Je moet iedere bokswedstrijd serieus nemen: in de ring staan is niet zomaar iets. Ze zullen op het scherp van de snede strijden, want anders kun je niet boksen. Maar dit is natuurlijk wel een showwedstrijd, die draait om de publiciteit. Hier gaat het uiteindelijk niet om wie er wint."

Wat doet dit gevecht voor de bokssport?

Poeder: "Voor de bokssport betekent dit niks, denk ik. Het enige dat ik me kan voorstellen is dat boksers misschien denken: waarom krijg ik niet deze kans? Nu gaat Paul voor miljoenen boksen tegen Tyson, omdat hij een influencer is."

Beztati: "De 'echte' boksers zouden nooit tegen Tyson willen vechten, daarvoor hebben ze te veel respect voor hem. Als actieve sporter ben ik ook eigenlijk niet met deze wedstrijd bezig. Of dit een showgevecht is? Honderd procent. Iedereen wil Tyson zien, zeker de mensen van mijn leeftijd die hem nooit echt hebben zien vechten."

1:59 Belangstelling gevecht Tyson-Paul gigantisch: 'Dit nog nooit meegemaakt'

Heijnen: "Ik heb Tyson ook nog nooit zien boksen, ik vind het heel knap dat hij op zijn leeftijd nog die ring in gaat. En je krijgt wel een nieuw publiek bij deze wedstrijd, denk ik, bijvoorbeeld ook mensen die Jutta Leerdam (de schaatsster is de partner van Paul, red.) volgen. Voor de jongeren kan dit positief zijn."

Vanderleyde: "Dit is heel positief, de bokssport krijgt alle aandacht nu. Heel veel mensen die nooit met de bokssport te maken hebben gehad, komen er nu mee in aanraking. Die Paul heeft miljoenen volgers. Maar ik hoop wel dat de bokssport overwint en Tyson de overwinning naar zich toe kan trekken."

Wie gaat er winnen?

Heijnen: "Tyson kent alle trucs uit het boksen. Het is net als fietsen: dat verleer je niet. Ik zou het knap vinden als Paul wint, want tegenover echt serieuze boksers heeft hij nog niet gestaan. Ik denk dat de meeste mensen voor Tyson zullen gaan."

Beztati: "Lastig te zeggen. Op papier maakt Paul geen schijn van kans en zou Tyson hem pakken. Maar we weten niet in wat voor vorm Tyson op deze leeftijd nog is. En ik moet eerlijk zeggen: Paul is een hele harde werker en hij heeft echt passie voor de bokssport. Dat moet je hem nageven."

1:12 Leerdam kijkt ogen uit bij spektakel rond haar vriend Paul en Tyson

Poeder: "Ik ben sowieso voor Tyson. Tuurlijk, hij is wat ouder, maar hij heeft zoveel ervaring. Dat laat je niet zomaar achter je."

Vanderleyde: "Het feit dat ze de wedstrijdregels hebben aangepast en kortere rondes boksen, is in het voordeel van Tyson. Maar ik kan het niet goed inschatten: op de filmpjes lijkt hij heel snel en explosief, maar sommige van die filmpjes zijn ook versneld. Ik hoop dat hij Paul met beide beentjes op de grond zet."