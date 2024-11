Wekdienst 16/11: Intocht Sinterklaas • Nederland-Hongarije in Nations League

ANP

Goedemorgen! Vandaag is de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen. En het Nederlands elftal speelt in de Nations League tegen Hongarije.

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt met soms motregen. Later vanmiddag en vanavond volgt vanuit het noordwesten meer regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 8 tot 11 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en gaat de temperatuur iets naar beneden.

Sinterklaas komt vandaag aan in Nederland. Bij de landelijke intocht in Vianen worden zo'n 20.000 bezoekers verwacht. Om 12.00 uur komt de stoomboot aan in de Passantenhaven, waarna de Sint begint aan een route door Vianen.

De moordenaar van Marianne Vaatstra, Jasper S., komt vrij. Hij heeft twee derde van zijn gevangenisstraf uitgezeten. S. bekende jaren na dato de moord op de 16-jarige Vaatstra en werd in 2013 veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij krijgt een gebiedsverbod voor heel Noord-Nederland.

De Amerikaanse president Biden ontmoet in Peru de Chinese president Xi. Ze zijn daar op een top van de Azië-Pacifische Economische Samenwerking (APEC). Het wordt voor Biden een van de laatste ontmoetingen met internationale leiders als president van de VS.

In Amsterdam speelt het Nederlands elftal voor de Nations League tegen Hongarije. Beide landen staan op 5 punten. Bij winst is Oranje zeker van de tweede plaats en de kwartfinale van de Nations League. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te volgen via NPO1, NOS.nl, de NOS-app, de NOS Live-app en NPO Radio 1.

Na het urenlange crisisberaad in het Catshuis gaat het kabinet-Schoof verder. Zonder staatssecretaris Achahbar, maar mét de rest van de NSC-bewindslieden. "Er is en was geen sprake van racisme in de ministerraad en de coalitiefracties", zei premier Schoof na afloop van het crisisberaad stellig. Op de vraag of het klopt dat er maandag woorden zijn gebruikt als 'kutmarokkanen' en 'halalvreters' gaf hij geen antwoord.

VVD-minister Heinen van Financiën zou maandag in de discussie over het bestrijden van antisemitisme een vergelijking hebben gemaakt met een puist die uitgeknepen moest worden, al zijn er verschillende lezingen van wat hij precies heeft gezegd. Maar Schoof deed er het zwijgen toe. "Ik doe geen uitspraken over wat er is gezegd in de ministerraad", zei hij. "Dat moet geheim blijven."

De grote vraag voor iedereen die in Vianen de Sint wil verwelkomen: komt hij veilig aan? En daarnaast natuurlijk: blijft het droog? Onze weerman Marco Verhoef zette de weersverwachting op rijm:

0:37 De intocht van de Sint: zon, regen of wind?

Fijne zaterdag!