EPA Betogers bestormen het parlementsgebouw in Soechoemi

NOS Nieuws • vandaag, 03:52 President van Abchazië niet van plan op te stappen na onrust

President Bzjania van Abchazië, een regio in Georgië, is niet van plan om op te stappen of te vluchten na de demonstraties van gisteren. Betogers bestormden het parlement en het hoofdkwartier van de president in de hoofdstad Soechoemi. Ze eisten het aftreden van de president vanwege het goedkeuren van een impopulair economisch verdrag met Rusland.

Bzjania schrijft op berichtendienst Telegram dat hij en andere leiders "op onze plaats blijven en zullen blijven werken". Hij roept mensen op om niet in paniek te raken. "Ik blijf in Abchazië en zal werken zoals ik tot nu toe heb gedaan." Hij zegt dat er gesprekken gaande zijn met de oppositie, maar een woordvoerder van de oppositie ontkent dat tegenover het Russische staatspersbureau Tass.

Critici vrezen dat het economische verdrag met Moskou ertoe zal leiden dat rijke Russen vastgoed zullen opkopen, waarna de prijzen fors zullen stijgen. Het verdrag zou gisteren geratificeerd worden, maar door de bestorming van het parlement is dat uitgesteld. Over het verdrag werd vorige maand al een akkoord gesloten tussen Abchazië en Rusland.

Egoïstische belangen

De oppositie in Abchazië riep de afgelopen dagen op tot protesten. In een verklaring benadrukt de oppositie dat er niet wordt gedemonstreerd tegen de banden van Abchazië met Rusland, maar specifiek tegen president Bzjania. "Hij probeert de relatie te gebruiken voor zijn eigen egoïstische belangen, in de hoop zijn regime te versterken."

Rusland zegt bezorgd te zijn en houdt de "crisissituatie" in de gaten. Moskou dringt er bij zijn burgers op aan om voorlopig niet naar Abchazië af te reizen.

Bij de protesten raakten gisteren zeker negen mensen gewond. Demonstranten ramden met een brandweerwagen door de metalen poorten bij het parlement:

0:28 Onrust in Abchazië, betogers opgetrokken naar parlementsgebouw

Abchazië is een gebied in de Kaukasus, aan de Zwarte Zee. Een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwt Abchazië als een autonome republiek in Georgië, maar de regio is in de praktijk al sinds 1993 onafhankelijk. Rusland heeft veel invloed in Abchazië en is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid hebben erkend.