Reuters De menigte bij het parlementsgebouw

NOS Nieuws • vandaag, 12:33 • Aangepast vandaag, 14:04 Onrust in Abchazië, betogers in parlement en in hoofdkwartier president

In Abchazië, een regio in Georgië, is een grote menigte opgetrokken naar het parlementsgebouw. Er wordt gemeld dat ze inmiddels in het gebouw zijn en ook in het hoofdkwartier van de president.

Eerder vandaag werd het hek om het parlementscomplex met een auto geramd. Met touwen werd ook een deel van de omheining omvergetrokken. Het gaat om een menigte van enkele duizenden mensen. Ze protesteren tegen invoering van een verdrag dat economische samenwerking met Rusland regelt.

Met een brandweerwagen werd het hek om het parlement geforceerd:

0:28 Onrust in Abchazië, betogers opgetrokken naar parlementsgebouw

Abchazië is een gebied in de Kaukasus, aan de Zwarte Zee. Een groot deel van de internationale gemeenschap beschouwt Abchazië als een autonome republiek in Georgië, maar in de praktijk is de regio al sinds 1993 onafhankelijk. Rusland, dat veel invloed in Abchazië heeft, is een van de weinige landen die de onafhankelijkheid hebben erkend.

Russische invloed

Het protest in de hoofdstad Soechoemi is georganiseerd door de oppositie. Die vindt dat Rusland door het verdrag te veel invloed krijgt in de regio. De positie van Abchazische werknemers zou verslechteren ten koste van Russische zakenmensen.

Het parlement zou vandaag stemmen over ratificatie van het verdrag, waarover vorige maand een akkoord werd gesloten door Abchazië en Rusland. Vanwege het protest gaat de ratificatie niet door.

Volgens de eerste berichten zijn er zeker twee gewonden.

Correspondent Geert Groot Koerkamp "Voor Abchazië zijn dit behoorlijk grote protesten en dat die gepaard gaan met geweld is vrij uitzonderlijk. Het economische verdrag met Rusland, waartegen ze zich keren, biedt Russische investeerders belastingvoordelen. Het geeft hun de vrije hand in Abchazië, in de Sovjettijd een populaire toeristische trekpleister aan de Zwarte Zee. De oppositie vindt dat de regering de belangen van de republiek verkwanselt en dat het verdrag de eigen burgers zal benadelen. Daarbij benadrukken de leiders van het protest dat hun woede niet tegen Rusland is gericht. Vrijdag scandeerde de menigte ook 'Rusland, Rusland' bij het parlementsgebouw en werd er met Russische vlaggen gezwaaid. Rusland speelde een cruciale rol bij de afscheiding van Abchazië en heeft er een permanente militaire aanwezigheid. Dit protest kan uitgroeien tot een breder verzet tegen de zittende president Aslan Bzjania. De roep om zijn aftreden klinkt steeds luider. Zijn termijn loopt sowieso snel af, want de eerstvolgende presidentsverkiezingen staan gepland voor 2025."

Eerder deze week was het ook al onrustig in Abchazië. President Bzjania riep de veiligheidsraad bijeen, nadat betogers een snelweg hadden geblokkeerd. Ze deden dat om hun eis voor de vrijlating van een aantal activisten kracht bij te zetten. In Soechoemi waren toen ook demonstraties.