AFP Een Oekraïense militair in Kyiv met de restanten van een neergehaalde drone

NOS Nieuws • vandaag, 03:13 'Chinees bedrijf produceert drones voor Rusland, EU stelt vragen aan Peking'

De Europese Unie zegt aanwijzingen te hebben dat een bedrijf in China militaire drones produceert voor Rusland. Die zouden bestemd zijn voor gebruik in de oorlog in Oekraïne, maar het is nog onduidelijk of ze daarvoor al ingezet zijn. Dat zegt een hooggeplaatste EU-functionaris.

"Inlichtingenbronnen hebben ons geattendeerd op het bestaan van een fabriek in China die drones produceert en exporteert naar Rusland", zegt de anonieme EU-functionaris. De EU moet nog vaststellen of de Chinese regering weet van de activiteiten van het bedrijf en of de productie van de drones wijst op "directe militaire samenwerking tussen China en Rusland". Daarom zullen er vragen worden gesteld aan Peking.

"Als we uiteindelijk vaststellen dat er drones (naar Rusland, red.) worden gestuurd, dan zullen daar consequenties aan verbonden worden." De functionaris zegt er niet bij wat die gevolgen kunnen inhouden.

Testvluchten in China

Het Britse persbureau Reuters meldde eind september op basis van bronnen bij een Europese inlichtingendienst dat Rusland een drone-programma heeft opgezet in China. De dochteronderneming van een Russische wapenproducent, die in handen is van de staat, zou een nieuw type drone hebben ontwikkeld met hulp van lokale experts. Ook zouden er testvluchten zijn uitgevoerd. De Chinese overheid zei destijds niet bekend te zijn met het project.

De productie van drones in China staat komende week op de agenda bij de bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel, zeggen drie anonieme diplomaten tegen Politico. "We zullen uiteraard heel goed moeten bekijken of China zijn neutrale positie ten aanzien van het conflict in Oekraïne begint los te laten", zegt een van de diplomaten. Peking benadrukt dat het "geen partij" is in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.