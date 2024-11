Regiopresident Valencia erkent fouten overstromingen, stapt niet op

Demonstraties tegen Mazón

De betogers vinden dat Mazón niet op tijd is begonnen met het waarschuwen voor overstromingen. Pas uren na de overstromingen kregen inwoners sms'jes waarin gewaarschuwd werd voor de ramp. Op dat moment werden al auto's meegesleurd door hevige stroming. Mazón wees er in zijn toespraak op dat dit sms-waarschuwingssysteem nog niet eerder was gebruikt.

De regiopresident kreeg eerder al veel kritiek omdat hij op de dag van de ramp met een journalist aan het lunchen was, terwijl hij zich volgens critici bezig had moeten houden met de ramp. Over deze lunch zei Mazón in zijn toespraak niets.