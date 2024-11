Deze ochtendspits geen treinverkeer in Midden-Nederland door staking ProRail

Vanwege een staking bij ProRail in Midden-Nederland rijden in dat gebied tot 09.00 uur geen treinen. De hinder beperkt zich echter niet alleen tot het stakingsgebied. Op een aantal omliggende trajecten rijden vanwege de stakingen ook minder treinen. Zo kunnen ook reizigers van en naar onder meer Schiphol, Leiden, Deventer en Almere hinder ondervinden.

ProRail staakt bij de verkeersleidingsposten in Utrecht en Amersfoort. Omdat veel treinverbindingen door Midden-Nederland rijden is de impact van de staking zeer groot. Ook goederenvervoer per spoor heeft last van de staking.