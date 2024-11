Woensdag in ochtendspits geen treinen in Noord-Holland en deel Utrecht door staking

Door de aangekondigde staking van werknemers van ProRail rijden er woensdagochtend tussen 06.00 uur 09.00 uur geen NS-treinen in Noord-Holland en in delen van Flevoland en Utrecht, meldt de NS.

Werknemers van ProRail staken voor een betere cao. De onderhandelingen tussen vakbond FNV en ProRail zijn vastgelopen. Daarom gaat de vakbond actie voeren. Bij de verkeersposten van ProRail in Amsterdam en Alkmaar wordt het werk neergelegd, en dit heeft ook gevolgen voor treinverkeer in Flevoland en Utrecht.

Ook later uitval

"Werknemers van ProRail hebben het recht om te staken", meldt NS. "Tegelijkertijd baalt NS van de hinder die reizigers hierdoor ondervinden." Na 09.00 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar omdat dat tijd kost, vallen er in de rest van de ochtend mogelijk ook nog treinen uit of zijn die vertraagd.

Naar Schiphol rijden er woensdag tijdens de staking alleen treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport (vier keer per uur). Bij eerdere stakingsacties eiste de FNV dat ook het treinverkeer naar de luchthaven stil zou worden gelegd, maar daar stak de rechter meerdere malen een stokje voor .

Vrijdag is er opnieuw een werkonderbreking bij ProRail, dan in Utrecht/Amersfoort. Ook volgende week zijn er nog drie actiedagen.

Reden voor de stakingen is de FNV-eis van een loonsverhoging van 13 procent voor ProRail-personeel. Volgens de vakbond is die verhoging nodig omdat de vorige cao net voor een enorme inflatiepiek was afgesloten.