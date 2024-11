Vanaf maandag acties bij ProRail, reizigers krijgen er last van

Treinreizigers gaan vanaf komende maandag last krijgen van acties bij ProRail. Vakbond FNV heeft werkonderbrekingen bij de spoorbeheerder aangekondigd na het stuklopen van de cao-onderhandelingen.

De eerste werkonderbreking is maandagmiddag bij de Kijfhoek, een rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Woensdagochtend 13 november is er een actie in de regio Amsterdam-Alkmaar, waardoor er waarschijnlijk minder treinen rijden van en naar Schiphol.