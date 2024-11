ANP Utrecht CS

NOS Nieuws • vandaag, 03:14 Nauwelijks treinen van en naar de Randstad door ochtendstaking bij ProRail

In grote delen van Noord-Holland en op trajecten in Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland rijden tussen 06.00 uur 09.00 uur bijna geen NS-treinen vanwege een aangekondigde staking van werknemers van ProRail. Zij leggen het werk neer bij de verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar.

"De impact van deze staking is groter dan het stakingsgebied", zegt de NS, die op een spoorkaart laat zien waar vanochtend geen of beperkt treinverkeer mogelijk is.

Schiphol beperkt bereikbaar

In bijna heel Noord-Holland rijden er tot 09.00 uur geen NS-treinen. Het spoorwegbedrijf adviseert reizigers die naar Schiphol willen ander vervoer te regelen. "Station Schiphol Airport is zeer beperkt bereikbaar per trein."

Ook rijden er geen treinen tussen Leiden, Schiphol en Haarlem. Dat heeft weer gevolgen voor het verkeer elders in het land. Zo waarschuwt de NS reizigers dat er minder treinen rijden tussen Utrecht en Arnhem, Utrecht en Eindhoven en Rotterdam en Leiden.

Na 09.00 uur wordt de dienstregeling weer opgestart, maar omdat dat tijd kost, vallen er in de rest van de ochtend mogelijk ook nog treinen uit of zijn die vertraagd.

Vastgelopen onderhandelingen

De medewerkers van ProRail staken omdat zij een loonsverhoging van 13 procent willen. Volgens vakbond FNV is die verhoging nodig omdat de vorige cao net voor een enorme inflatiepiek was afgesloten.

ProRail weigert aan die eis te voldoen en noemt die "niet realistisch". Het bedrijf bood tijdens onderhandelingen een loonsverhoging oplopend tot 8 procent. Vakbond CNV ging wel akkoord met dat eindbod.

Vrijdag legt personeel van ProRail opnieuw tijdelijk het werk neer. Dat zal gebeuren in de regio's Utrecht en Amersfoort.